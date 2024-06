Đang tắm biển ở Quảng Nam, du khách nước ngoài bị đột quỵ tử vong

(VTC News) -

Chiều 7/6, ông Đinh Dũng, Chủ tịch Phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 17h cùng ngày, ông Jung Hae Won đang tắm biển An Bàng không may bị đột quỵ, ngã xuống nước và tử vong.

Ông Jung Hae Won (49 tuổi) mang quốc tịch Hàn Quốc.

Bãi tắm An Bàng, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)

Công an TP Hội An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân để đưa về nước lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hồi giữa tháng 8/2023, tại Đà Nẵng cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 1 du khách quốc tịch nước ngoài tử vong.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 13/8/2023, T.L (5 tuổi), quốc tịch Hoa Kỳ cùng đoàn 10 du khách đến khu du lịch Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để tham quan, tắm suối và ăn uống.

Đến 14h cùng ngày, gia đình phát hiện em T.L có dấu hiện đuối nước, biểu hiện tím tái, hơi thở yếu nên đưa lên bờ để sơ cứu. Đến khi chủ cơ sở kinh doanh và gia đình đưa em T.L ra đến xe cấp cứu thì nạn nhân đã qua đời.