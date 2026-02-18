Dàn mỹ nhân Tuổi Ngọ 2k2, người làm dâu hào môn, người triệu view TikTok

(VTC News) -

Cùng sinh năm 2002 Nhâm Ngọ, những mỹ nhân này đều là gương mặt nổi bật. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút, các mỹ nhân tuổi Ngọ 2k2 còn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ tài năng, sự nỗ lực và thành công trong những lĩnh vực riêng.

Á hậu Phương Nhi – “thần tiên tỷ tỷ” kín tiếng của showbiz Việt

Nhắc đến những mỹ nhân 2k2 nổi bật, Á hậu Phương Nhi là cái tên không thể bỏ qua. Tại Miss World Vietnam 2022, cô được đông đảo khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp trong veo, dịu dàng, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nàng hậu gen Z. Không chỉ gây thiện cảm bởi ngoại hình, Phương Nhi còn được yêu mến bởi tính cách vui vẻ, năng động và gần gũi.

Nhan sắc được ví như "Thần tiên tỷ tỷ" của Á hậu Phương Nhi.

Đến đầu năm 2025, cái tên Phương Nhi một lần nữa tăng độ nóng khi cô tổ chức đám hỏi với thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tháng 1/2026, cặp đôi tổ chức lễ cưới riêng tư, kín đáo tại một khu resort biển cao cấp ở Nha Trang.

Từ thời điểm hẹn hò cho đến khi về chung một nhà, cả hai gần như giữ kín hoàn toàn mối quan hệ, không chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào trên mạng xã hội. Dù từng xuất hiện một số hình ảnh khi cả hai đi du lịch cùng nhau, Phương Nhi vẫn lựa chọn im lặng.

Á hậu Phương Nhi xinh đẹp trong váy cưới.

Sau khi kết hôn, nàng hậu chuyển toàn bộ tài khoản cá nhân sang chế độ riêng tư và gần như rút lui khỏi các hoạt động showbiz. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện bên chồng tại một vài sự kiện của tập đoàn gia đình hoặc các chương trình âm nhạc.

Phương Nhi rạng rỡ trong lễ ăn hỏi đầu năm 2025.

Linh Ka – từ hiện tượng mạng đến KOL, ca sỹ trẻ triển vọng

Linh Ka, tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002, là hiện tượng mạng xã hội đình đám vào năm 2017 với loạt clip hát nhép lan truyền chóng mặt. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô cũng vướng phải không ít tranh cãi liên quan đến phát ngôn và hình ảnh chưa phù hợp với độ tuổi, khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Linh Ka khoe nhan sắc cận mặt xinh đẹp cận mặt.

Trải qua giai đoạn bồng bột của tuổi mới lớn, Linh Ka dần thay đổi hình ảnh theo hướng tích cực hơn, xây dựng bản thân thành KOL chuyên nghiệp, đồng thời theo đuổi con đường ca hát. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, khả năng vũ đạo tốt cùng sự đầu tư nghiêm túc cho nghệ thuật, Linh Ka dần lấy lại thiện cảm và thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Nhờ hoạt động song song trong lĩnh vực KOL và đi diễn sau khi debut ca sỹ, thu nhập hàng tháng của Linh Ka được đoán là không hề nhỏ. Cô nàng sinh năm 2002 còn khiến netizen trầm trồ khi sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đáng nể, không thua kém các đàn chị hoạt động lâu năm trong showbiz.

Những năm gần đây, Linh Ka được nhận xét là ngày càng trưởng thành, “lột xác” rõ rệt về nhan sắc, thần thái lẫn gu thời trang.

Linh Ka nổi bật với nhan sắc ngọt ngào, phong cách trẻ trung và thần thái tự tin.

Xoài Non – nhan sắc búp bê ngọt ngào

Xoài Non, tên thật Phạm Thùy Trang, là một trong những hot girl 2k2 nổi bật nhất trên mạng xã hội. Cô gây ấn tượng mạnh nhờ gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng và đường nét lai Tây, thường xuyên bị nhầm lẫn là con gái ngoại quốc.

Đường tình duyên của Xoài Non cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cô có câu chuyện tình từ yêu đến cưới rất ngọt ngào với streamer Xemesis và kết hôn khi mới tròn 18 tuổi. Đến năm 2024, cặp đôi gây tiếc nuối khi thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống.

Xoài Non có gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng và đường nét lai Tây.

Chỉ vài tháng sau khi ly hôn, Xoài Non bị bắt gặp có khoảnh khắc khóa môi tình tứ cùng Gil Lê. Không còn né tránh, cả hai ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm, Xoài Non cũng chủ động chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Gil Lê trên mạng xã hội. Hiện tại, mỹ nhân 2k2 đã dọn về sống chung với Gil Lê và được nhận xét là ngày càng chín chắn, trưởng thành trong cách ứng xử.

Nhiều người xuýt xoa khi chứng kiến Xoài Non được Gil Lê cưng chiều như em bé, luôn ở cạnh, đồng hành cùng cô trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Xoài Non khoe ảnh tình tứ bên Gil Lê.

Ceri Thu Hà – mỹ nhân Tày đa tài

Ceri Thu Hà, tên thật Lương Thu Hà, sinh năm 2002, là người dân tộc Tày đến từ Lạng Sơn. Trước khi được khán giả biết đến qua các phim truyền hình và điện ảnh, cô đã hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, hot girl từ khi còn học cấp 3. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phong cách đa dạng và cuốn hút, Ceri Thu Hà nhanh chóng ghi dấu ấn.

Ceri Thu Hà sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phong cách đa dạng, cuốn hút.

Bén duyên với diễn xuất, cô gây chú ý khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Món quà của cha, Thương ngày nắng về, Đi giữa trời rực rỡ… Trong vài năm trở lại đây, Ceri Thu Hà tiếp tục khẳng định bản thân trên màn ảnh rộng với các dự án điện ảnh như Lật mặt 7 và Móng vuốt. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện trong một số chương trình giải trí như Tỏ tình hoàn mỹ, Chọn ai đây…

Không chỉ tập trung theo đuổi sự nghiệp, Ceri Thu Hà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn có bạn trai đồng hành, chia sẻ và san sẻ mọi áp lực, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Ceri Thu Hà đã được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, hot girl.

Cô gây chú ý khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình.

Quỳnh Trương – “tiên nữ mukbang” gây sốt TikTok

Quỳnh Trương, thường được cư dân mạng gọi với biệt danh “idol Tóp Tóp”, là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên TikTok thời gian gần đây. Dù chỉ thực hiện những clip ăn uống đơn giản như nhiều nhà sáng tạo nội dung khác, cô nàng vẫn được ưu ái gọi bằng loạt nickname như “tiên nữ mukbang”, “mỹ nhân mukbang”, “hot girl mukbang” nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào.

Quỳnh Trương có vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào.

Hiện tại, Quỳnh Trương sở hữu 3 triệu người theo dõi và 102 triệu lượt thích trên nền tảng TikTok. Trước đó, mỹ nhân xứ Nghệ cũng từng gây ấn tượng với thành tích học tập tốt từ thời phổ thông. Chỉ sau một thời gian ngắn làm TikTok, Quỳnh Trương đã có thể tự mua ô tô khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ sự chăm chỉ và khả năng kiếm tiền của cô.

Quỳnh Trương trong tà áo dài trắng tinh khôi, kết hợp cùng khăn voan.

Khá kín tiếng trong đời tư, Quỳnh Trương hầu như không chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân, vì vậy chuyện tình cảm của cô vẫn là “dấu hỏi lớn” đối với người hâm mộ. Thay vào đó, Quỳnh Trương chủ yếu đăng tải những nội dung xoay quanh công việc, cuộc sống thường ngày, hình ảnh đi du lịch và làm việc.