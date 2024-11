Dàn mỹ nhân phim Việt giờ vàng khoe sắc với áo dài Tết đậm chất Á đông

Bộ sưu tập An Kỳ Tân Giao mang câu chuyện văn hóa, mỗi tà áo dài như trở thành biểu tượng của sự tiếp nối, nơi quá khứ giao hòa với hiện tại, nơi những giá trị cội nguồn tìm thấy sự chuyển mình trong không gian và thời gian mới. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật hoa văn triều Nguyễn với những biểu tượng đặc biệt tượng trưng cho lời chúc may mắn, an yên. Các hoạt động quen thuộc trong ngày đầu năm như đi lễ chùa, thả cá chép, chơi hoa Thủy Tiên... cũng được tái dựng lại qua nét vẽ độc quyền với họa tiết in kết hợp thêu đính thủ công sắc nét, sống động.