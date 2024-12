Dân Mỹ lo lắng vì hàng loạt drone lạ xuất hiện, ông Trump yêu cầu bắn hạ

(VTC News) -

Theo các báo cáo, trong những tuần gần đây, số lượng lớn máy bay không người lái (drone) bí ẩn bay qua các khu vực ở New Jersey , gây ra mối lo ngại về nguồn gốc và mục đích của chúng. Chỉ riêng trong đêm 12/12 rạng sáng 13/12 đã có 79 vụ nhìn thấy drone lạ được báo cáo ở New Jersey, theo NBC.

Mặc dù ông Phil Murphy, Thống đốc New Jersey và các quan chức an ninh cho biết những máy bay không người lái này không có dấu hiệu đe dọa an ninh, nhiều nhà lập pháp vẫn kêu gọi thắt chặt các quy định về drone. FBI cùng với các cơ quan khác đang điều tra và yêu cầu người dân cung cấp video, hình ảnh cũng như thông tin liên quan đến các vụ phát hiện này.

Ảnh chụp hôm 5/12 do người dân Mỹ cung cấp cho thấy nhiều đốm sáng nghi là drone lạ. (Ảnh: AP)

Các nhân chứng cho biết họ bắt đầu nhìn thấy những chiếc drone này từ tháng 11, ban đầu ở khu vực sông Raritan, sau đó là nhiều địa điểm khác, bao gồm gần Căn cứ quân sự Picatinny Arsenal và sân golf của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Bedminster.

Nhiều drone cũng đã được nhìn thấy ở các khu vực ven biển. Đến nay, các vụ trông thấy drone đã được báo cáo ở nhiều bang chứ không chỉ giới hạn trong New Jersey.

Mặc dù nhiều quan chức Mỹ cho rằng những chiếc drone này không gây nguy hiểm, nhưng chúng có kích thước lớn (lên đến 1,8 mét) và đôi khi bay mà không bật đèn nên khó bị phát hiện bằng các phương pháp truyền thống như trực thăng. Các quan chức cũng đặt vấn đề rằng một số nhân chứng có thể đã nhìn nhầm máy bay hoặc trực thăng thành drone.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin xác thực về người điều khiển những chiếc drone này hay chúng từ đâu tới. Giới chức Mỹ cũng không biết là chỉ một chiếc drone xuất hiện nhiều lần hay một nhóm máy bay được điều khiển có phối hợp. Mặc dù có nhiều đồn đoán về âm mưu từ ngoài nước Mỹ, các cuộc điều tra chưa tìm thấy bằng chứng ủng hộ giả thuyết này.

Trisha Bushey (48 tuổi), sống tại New Jersey, khu vực xảy ra nhiều vụ nhìn thấy các vật thể lạ, cho biết bà đã đăng ảnh lên mạng vào tháng trước và tự hỏi những vật thể đó là gì. Sau khi quan sát cách chúng di chuyển và được con trai chỉ ra trên trang web theo dõi chuyến bay rằng không có máy bay nào quanh khu vực, bà tin chắc đó là drone.

Người dân Mỹ bày tỏ lo lắng vì hàng loạt vụ drone bí ẩn xuất hiện mà chưa có lời giải thích. (Ảnh: AP)

Giờ đây, bà thường xuyên vào trang Mystery Drones, một cộng đồng Facebook chuyên theo dõi những chiếc drone này, hiện đã có hơn 40.000 người thích. “Thay vì đi mua sắm Giáng sinh hay dọn dẹp nhà cửa, tôi lại kiểm tra trang đó”, Trisha Bushey nói.

Bà không tin lời Thống đốc Murphy rằng các drone này không đe dọa an ninh: “Làm sao có thể nói nó không gây ra mối đe dọa nếu còn không biết nó là gì? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao rất nhiều người cảm thấy bất an".

Seph Divine, 34 tuổi, thành viên một nhóm săn lùng máy bay không người lái sống tại Eugene, Oregon, cảm thấy công việc giải quyết bí ẩn này thuộc về người dân. Anh cho biết mình cố gắng là một tiếng nói lý trí, khuyến khích mọi người kiểm tra thông tin một cách cẩn thận, đồng thời đặt ra những câu hỏi thăm dò.

“Mục tiêu chính của tôi là không muốn mọi người bị cuốn vào cơn hoảng loạn, nhưng tôi cũng muốn họ không bỏ qua vấn đề này. Dù đó là quân đội nước ngoài, một chương trình tiếp cận bí mật hay thứ đó từ ngoài Trái đất, bất cứ là gì đi nữa thì vẫn rất đáng lo ngại khi các vụ nhìn thấy drone lại xảy ra đột ngột và liên tục trong nhiều giờ liền", anh nói.

Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã lên tiếng về hàng loạt vụ drone lạ xuất hiện gần đây. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: "Những vụ nhìn thấy drone bí ẩn trên khắp đất nước, liệu điều này có đang thực sự xảy ra mà chính phủ chúng ta lại không biết gì? Tôi không nghĩ vậy! Hãy thông tin cho công chúng ngay bây giờ. Nếu không, bắn hạ chúng đi!!!".