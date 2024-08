Đám mây cuồn cuộn như sóng thần xuất hiện trên bầu trời Bình Dương

(VTC News) -

Chiều 31/8, nhiều người dân ở khu vực TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhìn thấy đám mây khổng lồ trên bầu trời.

Đám mây như cột khói bốc cao trên bầu trời. (Ảnh: B.L)

Anh Sơn (ngụ TP Thủ Dầu Một) cho biết, khoảng 16h, nơi anh sinh sống có mưa lớn kèm theo sấm chớp. Điều thú vị là trên bầu trời xuất hiện một đám mây rất lớn. Nhìn từ xa, đám mây này như khói phát ra từ một vụ cháy.

"Trời mưa nhưng chúng tôi nhìn thấy đám mây rất rõ. Chưa bao giờ tôi thấy đám mây lớn và có hình thù lạ lẫm như vậy”, anh Sơn nói.

Chị Hạnh (ngụ TP Thủ Dầu Một) chia sẻ, chị thấy đám mây như những đợt sóng thần, cuộn trào rất mạnh.

Ở những góc nhìn khác, đám mây như những đợt sóng thần tuôn trào. (Ảnh: B.L)

Bà Lê Xuân Lan, nguyên Phó Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, đám mây mà nhiều người dân ở Bình Dương nhìn thấy là mây vũ tích.

Theo và Lan, mây vũ tích cuộn lại như bông súp lơ, phát triển theo dạng khối. Mây vũ tích bay lơ lửng ở tầng thấp, cách mặt đất chỉ vài trăm mét. Việc mây bay gần mặt đất giúp người dân có thể dễ dàng quan sát.

Cũng theo bà Lan, mây vũ tích sẽ gây mưa to, kèm theo gió lớn tại nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ. Trong đó, Bình Dương và TP.HCM sẽ có mưa lớn nhất.

Đám mây rất lớn và bao trùm cả một vùng rộng. (Ảnh: B.L)

Đám mây nhìn từ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Ảnh: B.L)

Đám mây như những chiếc cột khói khổng lồ. (Ảnh: B.L)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh có nhiều mây, sáng và trưa nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên dao động 19-32 độ C, Nam Bộ 24-34 độ C.

TP.HCM ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông. Xác suất mưa lên đến 80-90%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.