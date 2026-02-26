Đám cưới có cô dâu 9 tuổi làm chấn động nước Mỹ, khiến luật pháp thay đổi

(VTC News) -

Đám cưới diễn ra ngày 19/1/1937 tại vùng nông thôn bang Tennessee (Mỹ) nhanh chóng trở thành tâm điểm chấn động dư luận cả nước. Chú rể là Charlie Johns, 22 tuổi, cao gần 1m80, làm nghề nông. Cô dâu là Eunice Winstead, mới 9 tuổi, là cô bé nhút nhát vẫn đang cắp sách đến trường.

Điều gây tranh cãi không chỉ nằm ở khoảng cách tuổi tác quá lớn, mà còn ở chỗ cuộc hôn nhân này hoàn toàn không vi phạm luật pháp tại thời điểm đó.

Khi chú rể 22 tuổi, còn cô dâu chỉ mới 9 tuổi. (Ảnh: Facebook)

Hôn lễ được cử hành bởi mục sư Baptist Walter Lamb. Johns trả cho ông 1 USD để thực hiện nghi lễ. Đáng chú ý, vào năm 1937, luật của bang Tennessee chưa quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu. Chính lỗ hổng pháp lý này cho phép cuộc hôn nhân của họ được tiến hành hợp lệ, dù vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận.

Theo các tài liệu thời đó, để có được giấy phép kết hôn, Johns khai gian tuổi của cô dâu. Trong khi đó, bé Eunice nói dối cha mẹ rằng mình ra ngoài để mua một con búp bê. Sau khi sự thật bị phanh phui, cộng đồng địa phương mới biết cô dâu chỉ mới 9 tuổi.

Hoàn cảnh gia đình Eunice cho thấy kết hôn sớm dường như không phải điều xa lạ. Mẹ cô bé, bà Martha Winstead, kết hôn khi mới 16 tuổi, còn em gái của Eunice cũng lập gia đình từ năm 13 tuổi.

Ban đầu, gia đình Eunice không hề hay biết. Nhưng sau đó, bà Martha Winstead chấp thuận cuộc hôn nhân do Johns là chủ đất, được xem là “người nông dân giỏi”, sở hữu 50 mẫu đất trên núi cùng gia súc. Bà cho rằng anh là người có khả năng chăm lo gia đình.

Người mẹ từng chia sẻ: “Kinh Thánh dạy không được can thiệp vào cuộc sống hòa thuận của những người đang sống với nhau, và tôi không tin vào việc đi ngược lại Kinh Thánh. Nếu họ yêu thương nhau, thì kết hôn là điều nên làm".

Không chỉ viện vào niềm tin tôn giáo, bà còn ca ngợi phẩm chất của con rể: “Charlie là một chàng trai tốt. Cậu ấy chăm chỉ làm việc. Vài ngày trước, cậu ấy đã mua 40 mẫu đất để gia đình có nhà ở. Tất nhiên, tôi không dạy các con mình kết hôn vì của cải mà vì tình yêu".

Trong khi đó, cha của Eunice chỉ nói ngắn gọn: “Đối với tôi, cuộc hôn nhân này vẫn ổn, giờ thì không thể làm gì được nữa".

Cuộc hôn nhân này hoàn toàn không vi phạm luật pháp tại thời điểm đó.

Khi phóng viên tìm đến gia đình Winstead, hình ảnh họ ghi nhận hoàn toàn trái ngược với khái niệm về một “người vợ”. Eunice vẫn trầm lặng chơi đùa với em gái hai tuổi tại ngôi nhà trên núi.

Mẹ cô bé cố gắng mô tả con gái là đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi: “Charlie đã mua cho con bé một con búp bê to và đẹp dịp Giáng sinh, nhưng nó chỉ chơi vài lần. Eunice thích may vá và rất giỏi nấu nướng".

Câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi địa phương, thu hút sự chú ý toàn quốc. Các tạp chí lớn như Life và Time đều đăng tải thông tin, khiến làn sóng phẫn nộ dâng cao. Nhiều tổ chức phụ nữ, đặc biệt tại bang Minnesota và nhiều nơi khác, lên tiếng yêu cầu thay đổi luật pháp. Vụ cô dâu 9 tuổi trở thành biểu tượng cho thực trạng tảo hôn vẫn tồn tại rải rác tại Mỹ thời bấy giờ.

Phản ứng dữ dội của công chúng tạo ra hệ quả tức thì. Cuối năm 1937, Tennessee ban hành luật mới quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu là 16. Luật cũng yêu cầu thời gian chờ bắt buộc đối với các cô gái dưới 18 tuổi. Đây được xem là bước cải cách lập pháp quan trọng nhằm ngăn chặn những cuộc hôn nhân tương tự tái diễn.

Cuộc hôn nhân kỳ quặc này vẫn kéo dài hơn 6 thập kỷ.

Dù bị chỉ trích dữ dội, cuộc sống chung của cặp đôi vẫn tiếp diễn. Mùa hè năm 1937, Eunice đến trường tiểu học trong thời gian ngắn nhưng bỏ học chỉ sau vài ngày do các vấn đề về hành vi. Hai vợ chồng trẻ tiếp tục sống cùng gia đình Johns tại thị trấn Sneedville trong nhiều năm.

Tháng 12/1942, khi mới 14 tuổi, Eunice sinh con đầu lòng. Sau đó, họ có thêm 8 người con nữa. Điều gây chú ý là nhiều năm sau, chính Charlie Johns lại phản đối kịch liệt khi con gái 17 tuổi của ông, Evelyn, kết hôn với chàng trai 20 tuổi. Ông nói rằng tuổi của con gái đã bị khai gian để xin giấy phép, thể hiện sự mâu thuẫn so với quá khứ của chính mình.

Bất chấp bê bối ban đầu, cuộc hôn nhân của Eunice Winstead và Charlie Johns kéo dài hơn 6 thập kỷ. Johns qua đời vào tháng 2/1997, còn Eunice mất vào tháng 8/2006. Câu chuyện của họ vẫn được nhắc lại như một cột mốc gây tranh cãi trong lịch sử hôn nhân tại Mỹ, đồng thời là chất xúc tác thúc đẩy cải cách pháp luật nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi nạn tảo hôn.