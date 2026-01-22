Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tại từng vị trí, mục tiêu, địa bàn, tuyến đường nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của đại biểu cũng như toàn bộ các hoạt động diễn ra trong suốt thời gian Đại hội.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tập trung cao độ, tiếp tục bám sát các mục tiêu. (Ảnh: Bộ Công an)

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động triển khai các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các trọng điểm, trọng yếu.

Các phương án được xây dựng kỹ lưỡng, sát thực tiễn, phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động kiểm tra các vị trí, mục tiêu, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Với yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai túc trực 24/24h tại nhiều vị trí then chốt.

Từ các điểm cao, toàn bộ không gian khu vực diễn ra Đại hội được kiểm soát chặt chẽ, giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phát hiện sớm, đánh giá chính xác và sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của Đại hội. Mỗi ca trực, mỗi vị trí đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên thế trận bảo vệ nhiều lớp, khép kín và vững chắc.

Cảnh sát bắn tỉa chốt trực, theo dõi và cảnh giới trên cao xung quanh địa điểm tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh việc bảo vệ mục tiêu, các tổ công tác cũng được giao nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện nguy cơ phức tạp, phối hợp xử lý từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ.

Theo Đại úy Nguyễn Trọng Nam, cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo cấp trên, tổ công tác của anh được phân công thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa, quan sát, theo dõi và cảnh giới trên cao.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn ở trạng thái sẵn sàng cao. (Ảnh: Bộ Công an)

Đại úy Nam cho biết đây là nhiệm vụ mang tính đặc thù cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội.

Đại uý Nguyễn Trọng Nam, cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động). (Ảnh: Bộ Công an).

“Tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ, hằng ngày đều bảo đảm đúng vị trí, đúng thời gian kíp trực. Chúng tôi sẵn sàng từ sớm trước khi các đoàn đại biểu đến khu vực họp, với yêu cầu không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất”, Đại úy Nguyễn Trọng Nam chia sẻ.

Làm nhiệm vụ trên cao trong suốt thời gian Đại hội diễn ra đồng nghĩa với việc các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với lực lượng ứng trực bên dưới. Thời tiết Hà Nội những ngày này thất thường, mưa phùn xen lẫn gió lạnh, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe trong công tác bảo quản, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị.

Các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm triển khai túc trực 24/24h. (Ảnh: Bộ Công an)

Để bảo đảm nhiệm vụ, các tổ công tác đã chủ động chuẩn bị thêm công cụ hỗ trợ, phương án che chắn phù hợp, đồng thời chú trọng trang bị mang mặc kỹ lưỡng hơn, giúp cán bộ, chiến sĩ có thể bám trụ vị trí trong thời gian dài.

Không chỉ là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, các cán bộ, chiến sĩ còn góp phần tạo “vành đai” an toàn, ổn định tại khu vực trọng điểm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm môi trường thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tại từng vị trí, mục tiêu, địa bàn, tuyến đường. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời tăng cường phối hợp trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các yếu tố phức tạp để xử lý nghiêm theo quy định, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.