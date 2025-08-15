Dalat - Realco tiếp nối 20 năm hợp tác cùng thương hiệu Ana Mandara

(VTC News) -

Đây là bước tiếp nối cho chặng đường hợp tác gần hai thập kỷ, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, sự thấu hiểu và những thành quả đã được khẳng định.

Trong gần 20 năm qua, Công ty Cổ phần Dalat - Realco (DLR) cùng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Ana Mandara đã kiến tạo, vận hành và phát triển Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa thành biểu tượng nghỉ dưỡng đặc trưng của thành phố ngàn hoa.

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên khuôn viên rộng khoảng 10ha, bao gồm 17 biệt thự Pháp cổ nguyên bản được phục dựng tinh tế với 87 phòng nghỉ. Lối kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng tạo nên không gian vừa sang trọng vừa ấm áp, mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế nhưng vẫn đậm chất bản địa.

Đại diện DLR và Ana Mandara bắt tay tái ký hợp tác tiếp nối hành trình 20 năm đồng hành cùng phát triển.

Việc hợp tác lần này thể hiện sâu sắc niềm tin chiến lược mà hai bên dành cho nhau. Đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực triển khai dự án quy mô lớn của DLR.

Trải qua chặng đường hợp tác dài trước đó, hai bên đã tạo nên dấu ấn rõ nét trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản kiến trúc của Đà Lạt, đồng thời mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách trong và ngoài nước.

Mục tiêu hợp tác ở giai đoạn mới sẽ hướng tới việc nâng tầm hình ảnh du lịch Đà Lạt theo định hướng cao cấp và phát triển bền vững nhằm thu hút dòng khách chất lượng cao, đồng thời định hình tiêu chuẩn mới cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Lạt.

Hai bên cũng cam kết tiếp tục bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kết hợp tinh hoa bản địa với dịch vụ và trải nghiệm chuẩn quốc tế, đóng góp vào chiến lược phát triển du lịch bền vững của địa phương và mở rộng hệ sinh thái bất động sản du lịch mà DLR đang xây dựng.

Quần thể 17 biệt thự Pháp cổ được phục dựng nguyên bản và đưa vào vận hành.

Đại diện DLR chia sẻ: “Việc tiếp tục đồng hành cùng Ana Mandara là minh chứng cho niềm tin, sự thấu hiểu và năng lực hợp tác đã được khẳng định qua gần 20 năm. Đây là bước đi chiến lược giúp chúng tôi không chỉ duy trì và nâng tầm giá trị dự án, mà còn đóng góp vào mục tiêu dài hạn định vị Đà Lạt như một điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu, phát triển bền vững và gìn giữ di sản”.

Được thành lập năm 1992, DLR là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ, doanh nghiệp luôn duy trì cam kết về chất lượng công trình, tiến độ thi công và hiệu quả thực hiện, dựa trên đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến và năng lực quản lý dự án chuyên nghiệp.

DLR đã ghi dấu ấn với nhiều công trình quy mô như Chung cư Yersin, Dự án Chung cư 226 Phan Đình Phùng – Đà Lạt, Dự án Chung cư 69 Hùng Vương – Đà Lạt, Dự án Khu dân cư Phạm Hồng Thái, Dự án Khu chung cư Ngô Quyền, Khu A27 Trường Đại học Đà Lạt, Trường THPT Năng khiếu Champasak (Lào)…

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà phát triển dự án, DLR còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực lưu trú, du lịch và ẩm thực tại Đà Lạt. Doanh nghiệp tham gia đầu tư, vận hành các dự án khách sạn, resort, nhà hàng và dịch vụ trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch địa phương và khẳng định vị thế của Đà Lạt trên bản đồ du lịch cao cấp.

DLR hợp tác cùng Ana Mandara bởi đây là thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng với triết lý hòa quyện di sản, thiên nhiên và dịch vụ tinh tế. Ana Mandara đã thành công với nhiều dự án như Cam Ranh, Huế, Hà Nội,... và đạt loạt giải thưởng quốc tế như Asia's Leading New Resort 2023, Best Eco-Friendly Resort in Vietnam... Giới chuyên gia nhận định, sự hợp tác này sẽ tạo cú hích lớn, nâng tầm sức cạnh tranh du lịch Đà Lạt.

DLR định hướng phát triển thương hiệu theo hướng bền vững, gắn kết với cộng đồng và mở rộng hợp tác với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dự án bất động sản du lịch với thiết kế và trải nghiệm khác biệt, mang đến giá trị lâu dài cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành bất động sản và du lịch Việt Nam.

Với nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua hơn 30 năm hoạt động, cùng sự đồng hành của thương hiệu nghỉ dưỡng Ana Mandara, DLR đang triển khai chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới trở thành một trong những đơn vị tiên phong xây dựng các tiêu chuẩn mới cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.