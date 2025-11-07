Đắk Lắk: Thủy điện xả lũ đúng lúc bão đổ bộ, cả xã chìm trong biển nước

Tính đến 3h sáng nay, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang đang xuống (đạt đỉnh lúc 23h ngày 6/11 tại trạm Thủy văn Xuân Quang là 34.58 trên BĐ3 là 3.58m); trạm Hà Bằng mực nước đang lên nhanh, lúc 3h ngày 7/11 là 11.70m trên BĐ3 là 2.20m. Trong những giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà bằng tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng đạt mức trên BĐ3; lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh đạt mức xấp xỉ báo động 3.