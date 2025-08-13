Truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn chết người ở TP.HCM rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 13/8, trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm cô gái tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân khu vực bất ngờ nghe tiếng động lớn. Khi ra kiểm tra, họ phát hiện nạn nhân nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy đổ ngang trên đường. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Bảy Hiền cùng lực lượng CSGT có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Qua trích xuất camera an ninh, nạn nhân được xác định là chị D.N.M. (20 tuổi), lái xe máy theo hướng đường Trường Chinh.

Khi đến đoạn đường trên, xe của chị M. va chạm với ô tô tải (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế lái xe tải rời khỏi hiện trường.

Công an phường Bảy Hiền đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm phương tiện, tài xế và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 11/8, trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông bị thương nặng. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe máy đã bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 16h10 ngày 11/8, người đàn ông chạy xe máy BKS 59X2-035.xx, chở theo một cháu bé, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (phường Gia Định).

Khi vừa qua đoạn gần giao lộ, xe này bất ngờ bị một xe máy khác lao tới từ phía sau, tông mạnh. Cú va chạm khiến hai người trên xe ngã xuống đường. Cùng lúc, một xe tải chạy phía sau cùng chiều phải thắng gấp để tránh cán trúng.

Điều đáng nói, người đi xe máy gây tai nạn không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT TP.HCM đã có mặt ghi nhận hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực để truy tìm phương tiện và người chạy xe máy gây tai nạn.