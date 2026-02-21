Đắk Lắk mới: Mối duyên đại ngàn - đại dương

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn chia sẻ những trăn trở trong quá trình vận hành bộ máy mới, tầm nhìn chiến lược phát triển “rừng - đô thị - biển” và yêu cầu giữ vững ổn định để bứt phá trong giai đoạn tới.

Mở đầu cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, ông Tạ Anh Tuấn nói: "Áp lực là điều không thể tránh khỏi khi quy mô quản lý lớn hơn, yêu cầu điều hành cao hơn, và kỳ vọng của Trung ương cũng như người dân đều rất lớn. Nhưng song song với áp lực là kỳ vọng và niềm tin, bởi hợp nhất không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển, khai thác tốt hơn các lợi thế bổ sung cho nhau".

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn

- Thách thức lớn nhất của chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn “hậu hợp nhất” là gì, thưa ông?

Đó chính là sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và cách thức quản lý giữa các địa phương trước đây. Nếu không có cách tiếp cận phù hợp, rất dễ nảy sinh tâm lý cục bộ hoặc lúng túng trong phối hợp.

Chúng tôi xác định nguyên tắc xuyên suốt là không hòa tan bản sắc, mà phát huy thế mạnh riêng trong một tổng thể thống nhất. Bộ máy phải vận hành theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, tăng tính liên thông, giảm trung gian và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

- Nhiều người ví sự hợp nhất giữa Đắk Lắk, Phú Yên (cũ) như một mối duyên giữa đại ngàn và đại dương. Ông nhìn nhận hình ảnh ví von đó thế nào?

Tôi cho rằng đó là một hình ảnh rất gợi mở. Tây Nguyên đại diện cho chiều sâu văn hóa, tài nguyên rừng, nông nghiệp và bản sắc cộng đồng; trong khi biển mở ra không gian kết nối, giao thương, logistics và hội nhập quốc tế.

Vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn bên nào, mà là kết nối hai không gian này thành một trục phát triển thống nhất. Khi rừng có đường ra biển và biển có hậu phương vững chắc từ Tây Nguyên, chúng ta sẽ hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu và dịch vụ.

Ông Tạ Anh Tuấn hỏi thăm người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

- Trong bức tranh đó, đâu là trụ cột phát triển mà tỉnh sẽ ưu tiên trong những năm tới?

Chúng tôi xác định trục phát triển chiến lược “rừng - đô thị - biển” gắn với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc Đông - Tây.

Rừng là nền tảng sinh thái và kinh tế xanh, cần được bảo vệ và khai thác bền vững. Đô thị là trung tâm dịch vụ, công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo. Biển là cửa ngõ giao thương, du lịch và kinh tế biển. Ba yếu tố này phải được quy hoạch đồng bộ, bổ trợ cho nhau, tránh phát triển manh mún.

Tôi cho rằng hạ tầng là điều kiện tiên quyết. Không có hạ tầng kết nối thì mọi lợi thế đều khó phát huy. Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng không thể tách rời quy hoạch phát triển con người và môi trường.

Song song với hạ tầng, tỉnh chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Hạ tầng tốt sẽ thu hút đầu tư, còn con người và thể chế tốt mới giữ được nhà đầu tư lâu dài.

Ông Tạ Anh Tuấn báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đầu tư và phát triển khu vực Cảng Bãi Gốc

- Trong bối cảnh nhiều địa phương cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút nguồn lực, Đắk Lắk sẽ tạo khác biệt thế nào, thưa ông?

Khác biệt của Đắk Lắk nằm ở không gian phát triển đa dạng và tiềm năng dài hạn. Chúng tôi không chạy theo số lượng dự án, mà ưu tiên chất lượng, chọn lọc những nhà đầu tư có năng lực, gắn bó lâu dài và tôn trọng môi trường, văn hóa địa phương.

Ngoài ra, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cho năng lực điều hành của chính quyền.

- Giữ ổn định trong khi thúc đẩy đổi mới luôn là bài toán khó với người đứng đầu. Ông và tập thể lãnh đạo tỉnh giải bài toán này thế nào?

Ổn định không có nghĩa là đứng yên, và đổi mới không đồng nghĩa với xáo trộn. Điều quan trọng là đổi mới có kiểm soát, có lộ trình và dựa trên đồng thuận xã hội.

Chúng tôi khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng cũng kiên quyết xử lý những biểu hiện né tránh, trì trệ hoặc lợi dụng đổi mới để làm sai.

Mỗi quyết định đều được bàn bạc tập thể, lắng nghe nhiều chiều và đặt lợi ích chung lên trên hết. Phía sau tôi là cả một hệ thống chính trị và sự kỳ vọng của Nhân dân. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để không cho phép mình chùn bước.

- Tết đầu tiên sau hợp nhất tỉnh có ý nghĩa như thế nào với ông và người dân Đắk Lắk?

Tôi mong đây là một cái Tết đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, để mọi nguồn lực được ưu tiên cho phát triển và an sinh xã hội. Quan trọng hơn, đó là cái Tết của niềm tin - niềm tin vào một Đắk Lắk mới, thống nhất, ổn định và có tầm nhìn dài hạn.

Xin cảm ơn ông!