Đài VOV, VTC trao hơn 877 triệu đồng từ chương trình Việt Nam Kiên Cường cho UBTW MTTQ VN

Sáng 27/9, ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Công đoàn Đài VOV cùng Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Trần Đức Thành đã trao hơn 877 triệu đồng gây quỹ từ chương trình nghệ thuật "Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ" với chủ đề "Việt Nam kiên cường" để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cảm ơn tình cảm, tấm lòng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và đông đảo khán giả của Đài VOV, Đài VTC.

Đồng thời, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, trong thời gian xảy ra bão lũ, lực lượng báo chí đã có mặt tại hiện trường, cập nhật kịp thời tin tức từ vùng lũ cũng như đưa các thông tin cảnh báo để người dân phòng tránh.

Thông tin về các hoạt động cứu trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt được Đài VOV, Đài VTC đưa tin tích cực, kịp thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tình cảm yêu thương, chia sẻ tốt đẹp của người dân Việt Nam. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ của người dân cả nước đến đồng bào gặp khó khăn do bão lũ một cách rõ ràng, minh bạch và công khai .

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Trần Đức Thành làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 27/9.

Chứng kiến những đau thương, mất mát của đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Công ty Oscar Media và đơn vị truyền thông Báo Hà Nội Mới cùng hơn 100 nghệ sĩ đã chạy đua thần tốc để thực hiện toàn vẹn một chương trình nghệ thuật biểu diễn trước gần 800 khán giả và phát sóng trực tiếp trên hơn 30 kênh truyền hình khắp cả nước và các nền tảng số.

Cả ban tổ chức, ê kíp thực hiện và các nghệ sĩ, diễn viên đều đóng góp công sức mà không nhận thù lao. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã tổ chức thực hiện thành công chương trình nghệ thuật "Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ" với chủ đề "Việt Nam kiên cường".

Số tiền thu được thông qua chương trình và tài khoản ủng hộ là 2,877 tỷ đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng học bổng do Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư Ei Group tài trợ; 1 tỷ đồng xây trường cho các cháu ở vùng lũ do Quỹ xã hội Bảo An cùng các mạnh thường quân tài trợ; 400 triệu đồng thu được từ đấu giá trong chương trình; hơn 452 triệu đồng nhà hảo tâm đã chuyển khoản vào tài khoản Quỹ ủng hộ của Đài VTC; 25 triệu tiền mặt các nhà hảo tâm ủng hộ khi đến tham dự chương trình.

Lãnh đạo Đài VOV – Đài VTC trao ủng hộ hơn 877 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ lụt qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với sự quyên góp ủng hộ đến từ cán bộ, người lao động của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đơn vị mong muốn tiếp thêm nguồn lực cùng hệ thống chính trị, các địa phương hỗ trợ đồng bào, người dân vùng bão, lũ nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Chương trình nghệ thuật "Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ" với chủ đề "Việt Nam kiên cường" đã góp phần nhân lên những nghĩa cử cao đẹp từ các nhà đồng hành, các nghệ sĩ và đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm.