Đại uý Công an ở Bình Phước bị dập não khi làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Ngày 21/8, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh viện đã tiếp nhận và can thiệp kịp thời cứu Đại úy công an ở Bình Phước bị đối tượng côn đồ chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, trưa ngày 17/7, Hoàng Trung Kiên (25 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và bất ngờ gây sự, đập phá đồ đạc.

Nhận tin báo từ gia đình Kiên, Công an xã Tân Phước đã cử Đại úy H.H.H. (31 tuổi, công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và một số thành viên thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đến giải quyết.

Đại úy H. được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị tích cực.

Đại úy H.H.H đã vận động và yêu cầu Kiên dừng các hành vi gây rối. Tuy nhiên, Kiên bất ngờ lấy dao truy đuổi, chém nhiều nhát vào đầu, cổ, tay, lưng của Đại uý H.H.H, gây thương tích nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Đại úy H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào khoảng 19h 30 phút cùng ngày.

Đại uý H. có nhiều vết thương ở vùng đầu, lưng, tay, đã được xử trí ban đầu. Tại khoa Cấp cứu, ê-kip điều trị băng bó lại vết thương, truyền dịch, truyền kháng sinh, giảm đau.

Kết quả chụp CT-scan ghi nhận tình trạng dập não do máu tụ dưới màng cứng bên phải (chấn thương sọ não), gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay, vết thương phức tạp vùng khuỷu (đứt cơ, đứt thần kinh trụ).

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Ê-kip phẫu thuật cắt lọc vết thương, kết hợp xương, khâu nối thần kinh trụ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tại khoa Chấn thương chỉnh hình trong trạng thái tỉnh, tiếp xúc tốt, theo dõi sát chấn thương sọ não.

Trải qua hơn 1 tháng sau cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện sức khỏe của Đại uý H. đã ổn định và đang được theo dõi tại nhà.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Hoàng Trung Kiên để củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.