Đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo tổng hợp luyện diễu binh tại sân bay Biên Hòa

Sáng 16/4, tại Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức lần tổng hợp luyện thứ 2, cũng là buổi luyện tập cuối cùng tại Biên Hòa (Đồng Nai) trước khi các lực lượng hội quân về TP.HCM để tham gia các đợt hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt.

Toàn cảnh buổi Tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hòa. (Ảnh: Lương Ý)

Tham gia buổi kiểm tra và động viên các lực lượng diễu binh, ngoài Đại tướng Nguyễn Tân Cương còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa – Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành.

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam diễn ra vào lúc 6h30 sáng 30/4. Buổi lễ bao gồm các khối lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức, cùng 12 khối diễu hành dân sự do TP.HCM phụ trách.

Đáng chú ý, buổi lễ còn có nhiều hoạt động quy mô lớn và biểu tượng như màn bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam tại khu vực bến Bạch Đằng, quốc kỳ rợp trời được kéo bởi máy bay trực thăng, cùng các màn trình diễn ấn tượng của tiêm kích Su-30MK2 và Yak-130.

Phát biểu sau buổi tổng hợp luyện, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần và phong thái nghiêm trang của các lực lượng tham gia.

“Các chiến sĩ hôm nay đã thể hiện rất tốt. Gương mặt nào cũng ánh lên ý chí quyết tâm. Tuy nhiên, để đạt được sự đều đẹp tuyệt đối, chúng ta cần chú trọng hơn đến từng chi tiết, từ tư thế mang súng, động tác tay, bước chân, ánh mắt, tất cả phải thống nhất và ăn khớp đến từng nhịp. Chỉ một lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn đội hình”, Đại tướng nói.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo rút kinh nghiệm sau Lễ Tổng hợp luyện (Ảnh: Lương Ý)

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem lại video ghi hình buổi luyện tập để rút kinh nghiệm và hoàn thiện những chi tiết nhỏ còn chưa đồng đều.

“Thời gian không còn nhiều. Nhân dân cả nước đang mong chờ. Chúng ta phải tập trung hết sức mình để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, xứng đáng với sự kiện trọng đại này”.

Sau buổi lễ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tặng quà và thăm hỏi động viên các khối hợp luyện tại sân bay Biên Hoà.

Một số hình ảnh của đại tướng Nguyễn Tân Cương sau buổi Tổng hợp luyện:

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quá các khối tổng hợp luyện (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương rút kinh nghiệm khối đi Phòng không - Không quân (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ kinh nghiệm điều lệnh với khối sĩ quan Lục quân (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên khối sĩ quan Kỹ thuật (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh cùng khối nữ quân nhạc (Ảnh: Hoàng Minh)