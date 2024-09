Đại sứ Thái Lan: Người Thái muốn tăng số du khách đến Việt Nam lên 200%

(VTC News) -

Chiều ngày 26/9 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện "Amazing Thailand: Your Story Never Ends (Thái Lan - Càng hiểu càng yêu)" do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa Thái Lan, làm vững mạnh, sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và đồng thời gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão Yagi tại Việt Nam.

Mở đầu lễ khai mạc, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya nhận định đây là lần đầu tiên một sự kiện có quy mô như vậy được tổ chức tại Hà Nội và mong sự kiện này sẽ góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội như một thành phố đô thị hiện đại.

Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng sự hiểu biết lẫn nhau sẽ tăng cường hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai quốc gia cũng như trong cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

Đại sứ cũng chia sẻ rằng, hiện tại, Thái Lan cùng các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Lào, Myanmar, đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi. Bà bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới tất cả các nạn nhân của cơn bão ở các quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của bão đã gây ra rất nhiều đau thương cho người dân.

Chính vì vậy, bà tin rằng sự kiện lần này sẽ là cơ hội để người Thái và cộng đồng nước ngoài cùng hỗ trợ các bạn Việt Nam. Là một láng giềng gần gũi với Việt Nam, sự kiện này là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt và lâu dài giữa hai nước. Bà cũng khẳng định rằng mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đã và đang được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Đại sứ Urawadee Sriphiromya khẳng định rằng Thái Lan và Việt Nam luôn cam kết và nỗ lực không ngừng trong việc tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Bà nhấn mạnh rằng hiện tại, hai nước đang có các mối liên hệ rộng rãi và một yếu tố quan trọng là du lịch, đóng vai trò lớn trong việc góp phần thắt chặt và duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Không chỉ đơn thuần là thúc đẩy mối quan hệ gần gũi và thân thiện giữa hai nước, du lịch còn là một phương tiện giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia. Bà cho rằng việc kết nối thông qua du lịch giữa hai nước giúp chúng ta học hỏi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau hơn. Bà cũng tin rằng cộng đồng người Thái tại Việt Nam có nhiều điều thú vị mà người Việt có thể tò mò, trong đó có niềm đam mê ăn uống và các hoạt động giải trí, điều này cũng là một phần của văn hóa Thái Lan.

Đặc biệt, theo Đại sứ chia sẻ, năm ngoái Thái Lan đã đón tiếp hơn một triệu du khách Việt Nam. Ngược lại, số lượng du khách Thái đến Việt Nam là 500.000 người. Đại sứ bày tỏ hy vọng người Thái sẽ giúp nâng con số này lên 200% và sớm "bắt kịp" số du khách Việt Nam đến xứ sở Chùa Vàng.

Tại sự kiện, ông Ngô Duy Ứng, Phó giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bày tỏ đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Thái Lan và tin rằng chuỗi hoạt động văn hóa sẽ là bữa tiệc văn hóa giàu cảm xúc dành tặng công chúng Hà Nội, Hưng Yên. Ông Ứng hy vọng sự ủng hộ giàu ý nghĩa, nhân văn của Đại sứ quán Thái Lan đối với các nạn nhân của cơn bão Yagi tiếp tục được lan tỏa.

Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với các hoạt động của Đại sứ quán Thái Lan.

Tại lễ khai mạc, Đại sứ quán Thái Lan dành tặng cho khách mời những tiết mục đặc sắc của văn hóa Thái, là màn trình diễn điệu múa truyền thống Thái Lan, biểu diễn võ cổ truyền Muay Thái, và các món ăn đặc sắc phong vị Thái. Chuỗi sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 27/9 đến hết ngày 29/9, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại Hà Nội, Hưng Yên.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

Các vũ công trình diễn điệu múa cổ truyền Thái Lan.

Tiết mục Muay Thái khiến khán giả thích thú với những màn biểu diễn võ thuật điêu luyện, đẹp mắt.