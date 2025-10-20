Đại lý phân phối chiến lược siêu đô thị lấn biển Vinhomes Cần Giờ

(VTC News) -

Việc được lựa chọn trở thành đại lý chiến lược phân phối Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho năng lực toàn diện của Đông Tây Land, khi doanh nghiệp đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về quy mô hoạt động, khả năng vận hành và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn.

Đông Tây Land - đại lý chiến lược của Vinhomes - lựa chọn uy tín cho khách hàng.

Trước đó, Đông Tây Land liên tục khẳng định vị thế tiên phong và ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nhiều năm liền giữ vững danh hiệu TOP 1 đại lý xuất sắc nhất, dẫn đầu doanh số bán hàng ở các dự án trọng điểm như: Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Green City,...

Với đội ngũ hơn 700 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp, tận tâm, Đông Tây Land cam kết mang đến cho khách hàng những giá trị khác biệt:

- Thông tin minh bạch: Mọi dữ liệu về giá bán, tiến độ xây dựng, chính sách ưu đãi, thông tin quan trọng khác đều được cung cấp chính xác và cập nhật liên tục.

- Tư vấn chuyên sâu: 100% chuyên viên kinh doanh tại Đông Tây Land được đào tạo bài bản, đồng hành cùng khách hàng từ việc lựa chọn sản phẩm phù hợp đến hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh chóng.

- Giỏ hàng lớn, quỹ căn đa dạng và chính sách ưu đãi độc quyền: Khách hàng của Đông Tây Land sẽ được tiếp cận giỏ hàng đẹp, giá bán cạnh tranh cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Hiện tại, ngoài trụ sở ở TP.HCM và văn phòng ở Hà Nội, Đông Tây Land còn có văn phòng chính thức tại Cần Giờ, cùng hàng trăm chuyên viên thường trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng.

Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ đẳng cấp toàn cầu

Tọa lạc tại cửa ngõ ven biển chiến lược phía Nam TP.HCM, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được quy hoạch trên quỹ đất rộng 2.870ha, bao quanh bởi Rừng ngập mặn 75.000ha và đường bờ biển dài 23km. Dự án không chỉ kiến tạo không gian xanh, hiện đại mà còn mang đến những công trình biểu tượng có một không hai tại Việt Nam, vươn tầm quốc tế.

Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển đẳng cấp toàn cầu.

Với tòa tháp cao 108 tầng - TOP 10 thế giới, biển hồ nhân tạo 443 ha lớn nhất hành tinh, cảng tàu quốc tế 5 sao, 2 sân golf 18 lỗ, quần thể giải trí 122 ha, nhà hát lớn nhất Đông Nam Á và hệ thống trường học - bệnh viện chuẩn quốc tế,.... Vinhomes Green Paradise hứa hẹn trở thành biểu tượng đô thị mới và điểm đến xứng tầm khu vực.

Siêu đô thị biển - siêu hạ tầng - siêu kết nối

Ngoài quy mô và tiện ích khủng, Vinhomes Green Paradise còn là đô thị biển đầu tiên tại Việt Nam sở hữu “siêu kết nối”. Không phụ thuộc vào 1 tuyến hạ tầng, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ sở hữu đầy đủ “Bộ - Không - Thủy” với hàng loạt công trình nghìn tỷ được TP.HCM đầu tư giai đoạn 2026 - 2028.

Vinhomes Green Paradise - đô thị biển đầu tiên tại Việt Nam sở hữu siêu kết nối.

Hàng không có sân bay quốc tế Long Thành - siêu dự án trọng điểm quốc gia, dự kiến khai thác 50 triệu lượt khách/năm giai đoạn 2026 - 2035. Người dân thành phố, các tỉnh Tây Nam Bộ và du khách có thể kết nối nhanh chóng đến sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đến Vinhomes Green Paradise qua hệ thống cao tốc, vành đai, metro hiện đại.

Dự án còn sở hữu mạng lưới đường bộ đáng mơ ước với tuyến tàu điện tốc độ 350km/h nối quận 7 đến ngay cổng siêu đô thị chỉ 12 phút, do Vingroup nghiên cứu và đầu tư giai đoạn 2025 - 2028, hứa hẹn trở thành cú hích đột phá về giao thông công cộng và giá trị bất động sản tại Cần Giờ.

Cùng với đó là cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác mở rộng lên 6 - 8 làn xe, giúp Vinhomes Green Paradise kết nối thuận tiện tới miền Tây, Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành.

Không chỉ đường bộ và hàng không, Cần Giờ còn đón nhận những dự án hạ tầng đường thủy quy mô lớn. Siêu cảng Cần Giờ, được định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế, kết nối trực tiếp các tuyến hàng hải toàn cầu.

Tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu và cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu cũng sẽ sớm triển khai, mở ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đưa Cần Giờ trở thành cửa ngõ kinh tế - du lịch trọng điểm khu vực phía Nam.

Khi hạ tầng đồng bộ, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ không còn là đô thị “vùng ven”, mà trở thành cửa ngõ biển chiến lược dễ tiếp cận và giàu tiềm năng khai thác.

Xem thông tin chi tiết dự án: dongtayland.vn Đại lý phân phối chính thức: Công ty cổ phần Đông Tây Land Trụ sở chính: Số 192 Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM Hotline: 0977.48.7777