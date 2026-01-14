Đại hội XIV của Đảng sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VTC News) -

Tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 14/1, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, dự kiến Đại hội XIV diễn ra trong 6,5 ngày - rút ngắn 1,5 ngày so với Đại hội XIII.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà. (Ảnh: TTXVN)

"Tại phiên trù bị, Đại hội dự kiến dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đại hội với các đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như đối với quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước", bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định đến nay, các công việc được hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với nhiều điểm mới quan trọng.

Trước hết, bà Nguyễn Thị Thu Hà đề cập việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ Đại hội. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ Đại hội.

Ngày 10/1, Văn phòng Trung ương phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Theo tính toán, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu nhưng toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ đã được gửi qua hệ thống máy tính bảng.

Có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. "Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm", bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong Đại hội và nhiều phần mềm khác, là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội trường chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra các phiên họp Đại hội XIV của Đảng.

Về công tác trang trí khánh tiết, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho hay, cũng có một số điểm mới là Hội trường chính có tượng toàn thân của Bác nhìn xuống Đại hội và một bên là cờ Tổ quốc, một bên là cờ Đảng.

"Điều này đúng với quy định, cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự kính trọng của Đại hội với Bác Hồ, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta", bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Ngoài ra, các đơn vị cũng tổ chức các triển lãm trưng bày sách báo, ảnh tại Hội trường trung tâm, chú trọng phản ánh toàn diện quá trình từ Đại hội đến Đại hội, các thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Không gian triển lãm giúp các đại biểu biểu hệ thống lại và có thêm các kiến thức cốt lõi, quan trọng qua tất cả nhiệm kỳ của Đại hội.

Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội cũng có rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ Nhân dân. Sau khi kết thúc đại hội sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt do TP Hà Nội chủ trì để chào mừng thành công của Đại hội.

"Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chủ trì các cuộc sơ duyệt, tổng duyệt, đi kiểm tra rất nhiều lần công tác tổ chức Đại hội và cho rất nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng. Có thể nói đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội XIV được tổ chức thành công", Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng nói thêm.