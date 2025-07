Đại hội Đảng bộ Vinataba nhiệm kỳ 2025 - 2030: Dấu ấn của đổi mới và trách nhiệm

(VTC News) -

Trong hai ngày 22 và 23/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra thành công với sự tham gia của gần 200 đại biểu, đại diện cho gần 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm - Hiệu quả”, đánh dấu một bước phát triển mới của Đảng bộ Vinataba trong hành trình xây dựng và phát triển bền vững, khẳng định vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thuốc lá Việt Nam.

Toàn cảnh đại hội.

Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ Vinataba. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng công ty vững vàng vượt qua những thách thức lớn từ đại dịch COVID-19, các biến động trong nền kinh tế thế giới và trong nước. Vinataba không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Vinataba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã tổ chức các hình thức học tập nghị quyết mới, giúp đảng viên kịp thời nắm bắt, quán triệt chủ trương, nghị quyết cấp trên thông qua hội nghị trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 396 đảng viên mới, vượt 32% chỉ tiêu.

Ông Hà Quang Hoà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Vinataba - Báo cáo tại Đại hội.

Cùng với đó, Đảng bộ Vinataba đã duy trì và củng cố hệ thống tổ chức Đảng, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ lãnh đạo theo đúng cơ cấu, bảo đảm 100% sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng được triển khai đồng bộ, giúp tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Dấu ấn nổi bật về sản xuất kinh doanh

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Vinataba đã hoàn thành xuất sắc 5/5 nhiệm vụ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng doanh thu của Vinataba năm 2024 đạt 36.216 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với năm 2020, với mức tăng trưởng bình quân 10,9% mỗi năm, vượt 9,9 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 1.796 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với năm 2020, mức tăng trưởng bình quân đạt 6,7% mỗi năm, vượt 6,2 điểm % so với kế hoạch.

Công ty cũng tiếp tục đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, với số nộp ngân sách từ 12.271 tỷ đồng (năm 2020) lên 15.874 tỷ đồng (năm 2024), tăng hơn 3.600 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng bình quân 6,6% mỗi năm, vượt 4,8 điểm % so với mục tiêu. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của Vinataba trong năm 2024 đạt 317 triệu USD, tăng 114 triệu USD so với năm 2020, với mức tăng trưởng bình quân đạt 11,9% mỗi năm, vượt 9,9 điểm phần trăm so với kế hoạch.

Những mục tiêu chiến lược cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ Vinataba đã xác định các mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung vào việc phát triển bền vững và chuyển đổi số. Đảng bộ Vinataba sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về chiến lược sản xuất kinh doanh, chú trọng đến việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm theo hướng xanh, bảo vệ môi trường.

Công ty cũng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 3% mỗi năm, đồng thời giảm lợi nhuận trước thuế bình quân 4,2% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030. Điều này phản ánh sự chú trọng của Vinataba đối với chất lượng tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ chạy theo chỉ tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Vinataba đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng mỗi năm, với tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% và tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt tối thiểu 3% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ mỗi năm.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ - đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Vinataba đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025.

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Vinataba nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ Vinataba đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 ông, trong đó có các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty. Ông Hồ Lê Nghĩa tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Hà Quang Hoà và ông Trần Thị Hoàng Mai tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ mới được bầu sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển sản xuất kinh doanh của Vinataba trong giai đoạn tới.

Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, gồm 4 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, thể hiện sự đóng góp của Vinataba vào các hoạt động chính trị của Đảng bộ Chính phủ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vinataba lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của Tổng công ty. Với những thành tựu đã đạt được và những mục tiêu chiến lược rõ ràng cho nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Vinataba cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, xây dựng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Nhìn về phía trước, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Vinataba tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, quyết tâm thực hiện các chiến lược phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến và bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao vị thế của mình trong ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam và quốc tế.

Ban chấp hành Đảng bộ Vinataba nhiệm kỳ 2025 - 2030.