Đại diện miền Trung lên ngôi vô địch toàn quốc Tiger Street Football 2025

(VTC News) -

Tối ngày 12/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, sau hơn một tháng tranh tài nảy lửa, khán giả nay được chiêm ngưỡng những huyền thoại đã viết nên một phần lịch sử hào hùng của Manchester United sát cánh cùng bốn đội bóng xuất sắc nhất: “Nhạc trưởng” Dimitar Berbatov cùng Tony M.U Bình Dương (đại diện khu vực TP.HCM mở rộng) đối đầu với Nemanja Vidić và FC HTC (đại diện miền Bắc). Trong khi đó, Luis Nani bắt tay cùng các chàng trai miền Tây - Phúc Đạo diễn FC chạm trán Wes Brown và Hai Trường FC 2 (đại diện miền Trung).

Trận chung kết cuối cùng là màn đối đầu ngang tài giữa Hai Trường FC 2 và Tony M.U Bình Dương. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy “lá chắn thép” Wes Brown thi đấu tại hàng công.

Cả Dimitar Berbatov và Wes Brown đều vô cùng phấn khích trước thể thức “Giao bóng bản lĩnh” từ Tiger Street Football 2025.

Dù thi đấu máu lửa, hai đội vẫn bất phân thắng bại sau hiệp 2 và Tiger Time, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu đầy căng não. Sau 4 lần lưới rung lên ở cả hai phía, thủ môn của Hai Trường FC 2 đã thể hiện tinh thần thép khi mạnh mẽ chặn đứng cú sút của đối thủ, bảo vệ khung thành và tạo điều kiện cho đội nhà dứt điểm thành công với tỉ số 5-4.

Thủ thành Hai Trường FC 2 chia sẻ sau trận đấu: “Khi bước vào lượt đá luân lưu, cả hai đội đều đã ngang tài ngang sức rồi. Chiến thắng cũng đang đến rất gần nên chỉ cần tập trung thật tốt!”. Chàng trai đến từ miền biển cũng khiêm tốn cho rằng đây là may mắn của cả đội, vì đội bạn cũng có thể bắt được trái penalty này. “Nhưng điều tuyệt vời nhất đối với chúng tôi vẫn chính là được thi đấu cùng Wes Brown, đó là trải nghiệm từ trước đến nay chính tôi cũng không dám mơ đến!”.

Với chiến thắng này, Hai Trường FC 2 cùng đội trưởng Wes Brown đã giành chiếc cúp danh giá cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Đây là một chức vô địch khó quên, đầy cảm xúc trong sự nghiệp lừng lẫy của Wes Brown.

Đương kim vô địch toàn quốc Tiger Street Football 2025 đến từ miền Trung - Hai Trường FC 2 - với sự dẫn dắt tài tình của thủ lĩnh Wes Brown.

Á quân thuộc về đội chủ nhà TP.HCM - Tony M.U Bình Dương với giải thưởng 50 triệu đồng, cùng đồng hạng Ba là Phúc Đạo Diễn FC và FC HTC với giải thưởng 30 triệu đồng.

“Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến các trận đấu trong lồng như vậy. Dù là bóng đá phủi nhưng các cầu thủ đều chơi rất hay, chỉ cần rời mắt một lúc thì sẽ bỏ lỡ nhiều tình huống quan trọng.” - Một khán giả đến xem chia sẻ. “Tôi cảm thấy các luật chơi mới của giải đấu thực sự rất khó, như việc phải đá liên tục vì sân không có đường biên, nhưng căng thẳng như vậy mới đúng là vẻ đẹp của bóng đá.”

Khoảnh khắc các bản lĩnh Việt sát cánh cùng các huyền thoại Manchester United trong lồng đấu Tiger đã trở thành những ký ức khó quên. Với những ngôi sao từng chinh chiến ở đỉnh cao châu Âu, hành trình đến Việt Nam lần này không chỉ là cuộc tái ngộ đáng nhớ mà còn là chuyến trở về nơi khởi nguồn đam mê và bản lĩnh chơi bóng từ đường phố của họ. Sự góp mặt của các huyền thoại tại chung kết giải đấu đã mang đến không khí của một lễ hội bóng đá thực thụ, đưa bộ môn này lên tầm cao mới nơi bản lĩnh và đam mê là luật chơi duy nhất.

Không dừng lại ở thể thao, Tiger Street Football 2025 còn là sân chơi âm nhạc sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng thêm ngất ngây với niềm vui vì trúng phần thưởng đặc biệt như vé đến sân Old Trafford để xem trận derby Manchester vào tháng 1/2026.

Đêm chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 tại TP.HCM thu hút đông đảo khán giả tham gia.

Tổng kết sau hơn một tháng góp phần thúc đẩy bầu không khí sôi động của bóng đá đường phố Việt Nam, lễ hội đã thu hút hơn 3.300 cầu thủ không chuyên cùng hàng chục nghìn khán giả quan tâm trên cả nước. Hơn cả một giải đấu, Tiger Street Football 2025 đã thành công rực rỡ trong việc thắp lửa mạnh mẽ tình yêu bóng đá, khẳng định rằng bất kỳ ai có đam mê và bản lĩnh đều có thể viết nên kỳ tích của riêng mình.