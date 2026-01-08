  • Bình luận

Đại công trường nút giao Tân Vạn chạy nước rút

Thy Huệ08/01/2026 08:42:00 +07:00
08/01/2026 08:42:00 +07:00
(VTC News) -

Nút giao Tân Vạn - hạng mục phức tạp nhất Vành đai 3 TP.HCM tất bật thi công cùng lúc nhiều mũi để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 7/1/2026 (19/12 năm Ất Tỵ), đại công trình xây dựng nút giao Tân Vạn (Km25+990 đến Km28+383) đã thành hình. Trên công trường, công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục để kịp hoàn thành vào đầu Quý II/2026.

Theo thiết kế, nút giao Tân Vạn gồm ba tầng giao thông với năm nhánh cầu vượt, các hạng mục được bố trí chồng xếp, đan cài. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công xuyên ca, cả ngày lẫn đêm.

Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Giám đốc dự án gói thầu XL1 thi công nút giao Tân Vạn cho biết, hiện trên công trường có hơn 200 công nhân, kỹ sư cùng khoảng 140 máy móc, thiết bị thi công.

Xe tải, xe lu, máy xúc, cần cẩu... ra vào liên tục trên công trường. Nhiều hạng mục tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc, bù lại quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa.

Công nhân tất bật thi công nút giao Tân Vạn những ngày cuối năm Ất Tỵ.

"Đến nay tiến độ gói thầu XL1 đạt khoảng 45% khối lượng theo hợp đồng. Hiện trên công trường có 7 nhà thầu triển khai các hạng mục cầu và đường, nhìn chung đều đáp ứng tiến độ đề ra”, ông Nguyễn Thanh Tân cho hay.

Nhiều trụ bê tông cho nhánh cầu vượt đã hoàn thành, công nhân đang khẩn trương thi công những trụ còn lại. Phần nhánh xuống của tuyến Vành đai 3 trên cao đã bước vào giai đoạn gác dầm. Còn tầng 3 - khu vực phức tạp nhất của dự án đang được thi công với cường độ cao.

Các mũi thi công trụ cầu, dầm cầu, nền đường... được triển khai song song, tạo nên nhịp làm việc dày đặc.

Tuy nhiên, gói thầu đang gặp một số khó khăn, nhất là việc khan hiếm vật liệu như đất, đá và biến động giá dẫn đến chênh lệch so với giá hợp đồng. Cùng với đó, thời tiết mưa lớn kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng đến công tác thi công nền đường.

“Khi thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực và làm việc tăng ca để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến đến 30/4/2026 hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu cạn tuyến chính; các tuyến đường song hành sẽ hoàn thành toàn bộ vào 30/6/2026”, ông Nguyễn Thanh Tân nói.

Công trình xây dựng nút giao Tân Vạn thuộc gói thầu XL1 - dự án thành phần 5 đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM). Công trình khởi công vào cuối tháng 4/2024 với tổng kinh phí đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 3 năm.

