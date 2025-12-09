Đại biểu HĐND TP.HCM lo cháy nổ, ô nhiễm tiếng ồn do 'hát karaoke cả ngày'

(VTC News) -

Tăng trách nhiệm phòng cháy chữa cháy với xã phường

Tại phiên thảo luận tổ chiều 9/12 của kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM, một loạt vấn đề về an sinh xã hội, an ninh trật tự ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân được mổ xẻ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho biết vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh khiến 4 người tử vong ngày 5/12 vừa qua khiến người dân rất đau lòng và lo ngại.

Bà Tú cho biết rất nhiều vụ cháy hậu quả đau lòng đã xảy ra. Sau mỗi vụ cháy, các ngành chức năng đi kiểm tra, tuyên truyền, lắp bảng an toàn cháy nổ, kể cả xử phạt. Có rất nhiều quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định an toàn được đưa ra, tuy nhiên, các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng vẫn tiếp diễn.

"Bản thân các đại biểu HĐND thành phố cũng tham gia nhiều đợt giám sát, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi rất lo ngại về xây dựng thiếu an toàn, thiếu an toàn phòng cháy cứ tồn tại, đặc biệt là nhà ống tại các khu dân cư cũ, đông đúc.

Như vậy thì công tác kiểm tra thế nào, quản lý địa bàn ra sao. Cần đưa các chỉ tiêu cụ thể quản lý, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho từng phường xã, khu phố, đặt nặng hơn, sâu hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý an toàn phòng chữa cháy, chứ không thể để tiếp diễn như vậy", bà Việt Tú kiến nghị.

Một vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị, gửi gắm là chuyển đổi xe điện và đầu tư hạ tầng trạm sạc. Đại biểu Nguyễn Văn Đạt cho biết cử tri rất bức xúc vì nhiều khu nhà trọ, chung cư hiện nay không có trạm sạc xe điện, không nhận giữ xe điện khiến người dân rất khó khăn khi sử dụng phương tiện.

Ông đề xuất Sở Xây dựng cần có các quy định rõ ràng, cụ thể về đầu tư trạm sạc an toàn, khu vực, bãi đậu, gửi xe điện ở các khu dân cư, nhà trọ... Khi xử lý được khâu hạ tầng thì việc chuyển đổi giao thông xanh sắp tới mới hiệu quả.

Ô nhiễm môi trường sống cũng là nội dung các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị khắc phục.

Nhiều người hát karaoke từ 12h trưa đến 22h đêm

Đại biểu Phạm Đăng Khoa cho biết sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông về công tác tại phường Nhiêu Lộc (Phó Chủ tịch UBND phường). Công tác sát cơ sở, ông thấy nổi lên rất nhiều vấn đề "nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân".

Theo ông Khoa, tình trạng "đau đầu, gây bức xúc" trong dân cư là việc: "một số người dân hát karaoke vô tội vạ, hát suốt ngày. Chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến người dân xung quanh. Có quy định không được hát sau 22h, nhưng người ta đối phó bằng cách hát từ sớm, từ 12h trưa đến 22h đêm. Không chỉ ô nhiễm tiếng ồn mà gây xung đột, mích lòng, gây mâu thuẫn nhau vì người dân bức xúc nhưng không xử lý được".

Ông đề xuất cần có hướng xử lý cụ thể, chấm dứt vấn đề này.

Bên cạnh bức xúc karaoke, đại biểu này còn lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô thị. Ông cho biết vừa qua, cuộc vận động hiến đất mở rộng hẻm, người dân phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, sau khi người dân hiến đất mở rộng hẻm mở rộng hẻm, mở đường xong, các cột điện không được di dời, nằm giữa đường rất mất mỹ quan và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tình trạng nuôi chó mèo thả rong, phóng uế bừa bãi, chó mèo không rọ mõm gây nguy hiểm cho trẻ em, người già...

Đại biểu Hoàng Thị Diễm Tuyết cũng lo ngại câu chuyện ô nhiễm môi trường khu dân cư. Bác sĩ Diễm Tuyết cho biết trước kỳ họp, khi tiếp xúc cử tri, người dân gửi gắm rất tâm tư nỗi lo rác công cộng. Hiện các khu vực càng xa trung tâm thì tình trạng xả rác nơi công cộng càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề nhức nhối gây ô nhiễm môi trường sống mà địa phương không xử lý được.

Thành phố cần quan tâm, có những giải pháp để hạn chế xả rác nơi công cộng, tăng chế tài xử phạt trực tiếp, giám sát bằng camera.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đầu tư thêm nhiều điểm thu gom rác, thực hiện các chiến dịch truyền thông cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, để môi trường sống văn minh, hiện đại.

Là bác sĩ, bà Tuyết cho biết bà quan tâm nhiều nhất đến việc già hóa dân số đáng báo động hiện nay. Thành phố đã đưa ra nhiều chính sách để chăm sóc người già giai đoạn 2025 - 2030, nhưng theo bà, cần giải pháp toàn diện hơn để thích ứng với già hóa dân số, chứ không chỉ có nhà dưỡng lão.

Đại biểu này đề xuất phát triển mô hình đa dạng chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện, gồm chăm sóc sức khỏe, nhà ở an toàn cho người già, các phương tiện phục vụ người già tiếp cận phải an toàn, thân thiện như sinh hoạt cộng đồng, giao thông.

Hướng đến xây dựng nền kinh tế bạc cho người lớn tuổi tham gia, giúp họ mang lại thu nhập, là cách chống lại bệnh tật... đồng thời tăng mức sinh để giảm tốc độ già hóa dân số.

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, UBND Thành phố đã trình dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC), được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực; nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, làm căn cứ thực hiện đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC và đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật PCCC 2001 có hiệu lực. Báo cáo từ UBND TP.HCM cho thấy, toàn thành phố hiện có 201.130 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, gồm 62.317 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ do lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM quản lý, cùng 138.813 cơ sở do UBND cấp xã theo dõi. Qua điều tra, TP.HCM xác định 1.381 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và đều đi vào hoạt động trước ngày 29/6/2001, thời điểm Luật PCCC có hiệu lực. Trong số này, 757 cơ sở đã khắc phục, còn 624 cơ sở vẫn tồn tại nhiều nội dung vi phạm, chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.