Bị cấm gửi xe điện, cư dân chung cư đông dân nhất Hà Nội phản đối dữ dội

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Theo văn bản, từ ngày 1/12, ban quản lý sẽ dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, và đến ngày 1/2/2026 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc cho gửi bất kỳ loại xe điện nào dưới hầm.

Ban quản lý chung cư cho biết, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

“Xe máy điện và xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định”, văn bản nêu.

Quyết định bất ngờ này của Ban quản lý tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gây ra làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng cư dân, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Hà Nội liên tục khuyến khích người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện để giảm ô nhiễm môi trường.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm được mệnh danh là khu chung cư đông dân nhất thủ đô, khi có khoảng 40.000 cư dân sinh sống.

Hà Nội khuyến khích dùng xe điện, chung cư lại cấm gửi

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, chị M.A., sống tại tòa HH4B, cho biết gia đình chị chuyển sang dùng xe điện từ hơn một năm nay để tiết kiệm chi phívà giảm khói bụi. Vì vậy, khi nhận được thông báo, chị rất bất ngờ và không biết phải xử lý ra sao.

“Nhà tôi hiện sử dụng 3 xe điện, với số lượng đó thật sự không biết phải gửi xe ở đâu khi toà nhà thông báo như vậy", chị Minh Anh bức xúc.

Chị cho biết, việc cấm toàn bộ xe điện để dưới hầm buộc mọi người phải đưa xe ra ngoài gửi qua đêm, vừa tốn kém vừa tiềm ẩn nguy cơ mất cắp. Chị Minh Anh cho rằng, vấn đề nằm ở khâu quản lý chứ không phải ở việc cấm đoán. Nếu lo ngại cháy nổ, ban quản lý hoàn toàn có thể bố trí khu vực riêng, kiểm soát sạc pin và tăng cường phòng cháy.

Tương tự, chị L.P.A., cư dân HH3B, bày tỏ sự bất bình khi ban quản lý đưa ra quyết định đột ngột và không thông qua ý kiến cư dân.

“Hà Nội đang muốn giảm xe xăng, tăng xe điện. Chung cư lại thông báo cấm gửi xe điện ngay trong chính nơi cư dân sinh sống. Như vậy chẳng khác nào đi ngược dòng. Người dân vẫn đóng phí dịch vụ đầy đủ, nhưng nhu cầu cơ bản là gửi xe thì lại bị từ chối", chị bức xúc.

Thông báo tạm dừng trông giữ xe điện được dán tại các tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Nhiều cư dân cho rằng lý do “vượt tải trọng hầm” hoặc “nguy cơ cháy nổ” cần phải có báo cáo kỹ thuật, đánh giá rủi ro rõ ràng. Đằng này, thông báo chỉ nêu lý do chung chung, không có bất kỳ số liệu hay bằng chứng kiểm định. Việc thay đổi chính sách dịch vụ một cách đơn phương mà không đối thoại khiến nhiều người lo ngại những dịch vụ thiết yếu khác cũng có thể bị điều chỉnh tùy tiện trong tương lai.

Anh V.Q.A., sống tại HH1A, chia sẻ gia đình anh có con nhỏ nên nên việc sử dụng phương tiện chạy điện là nhu cầu thiết yếu.

“Chúng tôi không thể đột ngột đổi xe hay tìm bãi gửi khác trong thời gian ngắn. Mà để xe qua đêm ngoài trời thì không an toàn. Ở đây có hàng nghìn hộ, rất nhiều người phụ thuộc vào xe điện để đi làm, đi học", anh nói.

Anh cũng cho rằng nếu bị cấm trong tầng hầm, một số cư dân có thể buộc phải sạc xe ở khu vực không được kiểm soát. Điều này có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ thay vì giảm.

Nhiều cư dân đã lên các diễn đàn nội bộ yêu cầu ban quản lý mở đối thoại công khai, công bố kết quả kiểm định an toàn tầng hầm, đồng thời xem xét các giải pháp hợp lý hơn như bố trí bãi để xe điện tách biệt, tăng tiêu chuẩn phòng cháy, kiểm soát quy trình sạc. Họ cho rằng an toàn là điều bắt buộc, nhưng không thể lấy lý do an toàn để cấm đoán một cách cực đoan và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của cộng đồng.

Cư dân có quyền khiếu nại, khởi kiện

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, quyết định cấm gửi xe điện tại chung cư HH Linh Đàm hoàn toàn không có điểm tựa pháp lý.

Ông khẳng định pháp luật hiện hành không hề cấm xe điện trong chung cư, cũng không trao cho ban quản lý quyền tự ý hạn chế việc sử dụng tài sản hợp pháp của cư dân. Xe điện hay xe xăng đều phải được đối xử bình đẳng về quyền bố trí chỗ đỗ, bất kỳ nội quy nào tước đi quyền này đều có thể bị xem là xâm phạm quyền sở hữu của công dân.

Khu vực để xe điện tại hầm chung cư HH Linh Đàm.

Theo Luật sư Bình, thay vì cấm đoán cực đoan, ban quản lý cần chuyển từ “ngăn” sang “quản”: bố trí khu vực sạc riêng biệt; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn; tăng cường camera giám sát; yêu cầu phương tiện có kiểm định an toàn pin; đồng thời xây dựng nội quy dựa trên sự đồng thuận của cư dân và tuân thủ quy định pháp luật. Những biện pháp này vừa khả thi vừa giảm thiểu rủi ro, điều mà một lệnh cấm cứng nhắc không thể làm được.

Luật sư Diệp Năng Bình cảnh báo, việc cấm xe điện sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy. Hàng nghìn cư dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp vốn chọn xe điện vì chi phí rẻ, sẽ bị buộc gửi xe bên ngoài với giá cao, mất thời gian và đối mặt nguy cơ mất an toàn do bãi gửi thiếu tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Nguy hiểm hơn, khi bị cấm, một số người có thể lén sạc xe tại hành lang, cầu thang - những điểm dễ phát sinh rủi ro cháy nổ hơn cả khu vực hầm được kiểm soát. Trong trường hợp quyền lợi bị ảnh hưởng, cư dân hoàn toàn có quyền khiếu nại lên Ban quản trị, UBND phường, Sở Xây dựng hoặc khởi kiện vì chung cư đã đơn phương thay đổi dịch vụ trái thỏa thuận.

Luật sư cho rằng, giải pháp đúng đắn không phải dựng lệnh cấm, mà phải dựng tiêu chuẩn an toàn. Một quyết định vội vã không chỉ gây xáo trộn kinh tế - xã hội, mà còn khiến chung cư đối diện nguy cơ tranh chấp và đánh mất lòng tin của chính những người đang sinh sống trong tòa nhà.