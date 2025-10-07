'Đại bàng' kinh tế Việt và tầm nhìn chiến lược tại Khánh Hòa

(VTC News) -

Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn chuyển mình hiếm có trong lịch sử phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Hệ thống đô thị phát triển bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế.

“Chơi lớn” với những dự án động lực cho kinh tế xã hội

Trong bối cảnh ấy, những nhà đầu tư lớn với kế hoạch kiến tạo các đô thị đa chức năng, hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm đã đặt chân tới Khánh Hòa. Thành công bước đầu hé mở khi các dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng bắt đầu hiện diện, sẵn sàng định hình diện mạo mới cho đô thị biển miền Trung.

Khánh Hòa thu hút nhà đầu tư lớn với chiến lược phát triển các đô thị đa chức năng, hệ sinh thái du lịch đặc sắc.

Nổi bật phải kể đến khu đô thị hỗn hợp Nha Trang quy mô hơn 17.000 tỷ đồng khởi công tháng 8/2025. Tương lai, dự án sẽ mang đến những mô hình đô thị sinh thái thông minh, công viên giải trí quốc tế và các không gian sống – nghỉ dưỡng độc bản trên nền cảnh quan sông nước.

Tại Vân Phong, dự án Khu Đô thị mới cao cấp Đầm Môn có quy mô trên 1.440ha, tổng mức đầu tư hơn 25.645 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông hơn 2.579ha, tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng,… mang đến kỳ vọng to lớn về sự đổi thay và phát triển vượt bậc của khu kinh tế giàu tiềm năng bậc nhất nước.

Chỉ trong tám tháng đầu năm, tỉnh thu hút 62 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký gần 400 nghìn tỷ đồng. Dòng vốn đầu tư chiến lược đã thực sự tìm đến, hứa hẹn tạo động lực đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, ngang tầm khu vực châu Á.

Ở đó, những “đại bàng” kinh tế, như cách ví von của giới chuyên gia, không chỉ mang theo nguồn lực tài chính khủng, mà còn là kinh nghiệm quản trị, năng lực triển khai các quần thể đô thị - dịch vụ quy mô quốc tế.

Khi quyết định khởi công khu đô thị hỗn hợp tại Nha Trang, định hình một không gian vừa an cư, vừa nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp quốc tế, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group không ngần ngại đánh giá, Khánh Hòa hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm mới của du lịch và đô thị biển hiện đại.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang.

“Với chiến lược phát triển dài hạn tại Khánh Hòa, Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế”, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, chia sẻ.

Bên cạnh khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, điểm đáng chú ý ở những dự án mới được đầu tư tại trung tâm Nha Trang cũ và Vân Phong là cách tiếp cận phát triển toàn diện.

Không chỉ tập trung vào giá trị thương mại, nhà đầu tư chiến lược còn hướng đến lợi ích cộng đồng, từ hạ tầng đồng bộ, không gian công cộng, việc làm cho lao động địa phương đến tư duy kiến tạo các công trình biểu tượng, sản phẩm du lịch độc đáo tạo hiệu ứng lan tỏa cho người làm du lịch, kinh doanh dịch vụ.

Một khu đô thị ven sông ở Nha Trang không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở, mà còn tạo ra công viên ven sông, quảng trường mở, bến thuyền du lịch. Ở Vân Phong, việc hình thành khu đô thị ven biển gắn với cảng nước sâu, logistics và thương mại quốc tế không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động trình độ cao, mà còn biến nơi đây thành trung tâm kinh tế biển hiện đại của Nam Trung Bộ.

Đời sống người dân được nâng lên không chỉ bởi thu nhập, mà còn nhờ hệ thống tiện ích mới: Trường học hiện đại, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, không gian văn hóa, giải trí... Người dân Khánh Hòa có thêm cơ hội việc làm, được hưởng chất lượng sống đô thị cao hơn, văn minh hơn. An sinh xã hội trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững.

Các dự án mới tại Nha Trang cũ và Vân Phong hướng tới phát triển toàn diện, hài hòa giữa giá trị thương mại và lợi ích cộng đồng.

Góp sức cho mục tiêu đô thị biển đáng sống hàng đầu châu Á

Việc hợp nhất Khánh Hòa – Ninh Thuận từ 1/7/2025 mở ra “không gian mới cho khát vọng lớn”. PGS. TS Nguyễn Chu Hồi - ĐBQH khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng, nếu khai thác hiệu quả, Khánh Hòa hoàn toàn trở thành "thủ phủ kinh tế biển" của Việt Nam, tương tự như Busan (Hàn Quốc) hay Singapore khu vực Đông Nam Á.

Vị chuyên gia nhấn mạnh ba trụ cột chiến lược mà Khánh Hòa cần bám vào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng gồm: Du lịch biển đẳng cấp quốc tế, năng lượng và logistics – cảng biển.

“Đi cùng ba trụ cột này, tỉnh sẽ phát triển chuỗi đô thị biển thông minh – xanh, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, hệ thống hạ tầng giao thông – số hiện đại. Đây là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới”, PGS. TS Nguyễn Chu Hồi phân tích và cho rằng muốn làm điều này, Khánh Hòa phải thu hút nhà đầu tư lớn, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược và phát triển gắn với văn hóa – cộng đồng biển đảo, bảo vệ hệ sinh thái.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11 - 12%; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất nước. Những chỉ tiêu này, khi thực thi, sẽ là thách thức lớn nhưng cũng là động lực mạnh mẽ để Khánh Hòa huy động nội lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược với năng lực lớn, chịu đầu tư bài bản, có tầm nhìn.

Những gì diễn ra cho thấy Khánh Hòa không chỉ dừng lại ở mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương. Khát vọng lớn lao là trở thành đô thị biển đáng sống hàng đầu châu Á, nơi hạ tầng đồng bộ kết nối liền mạch, nơi dịch vụ cao cấp và các quần thể đô thị quy mô đưa địa phương thành cực tăng trưởng mới.

Khánh Hòa hướng tới đô thị biển đáng sống hàng đầu châu Á, cực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Trong tầm nhìn đó, vai trò của nhà đầu tư chiến lược là yếu tố then chốt. Bằng ý tưởng táo bạo, dự án quy mô và năng lực triển khai thực tiễn, Khánh Hòa kỳ vọng chính sự nhập cuộc mạnh mẽ của những “đại bàng” với uy tín và tâm huyết sẽ góp phần đưa đô thị biển vươn lên, trở thành biểu tượng phát triển mới của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.