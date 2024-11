'Đặc sản' Hà Nội tăng giá gấp đôi, khách vẫn chịu chơi lùng mua

Cúc họa mi Nhật Tân đắt gấp đôi năm ngoái do mất mùa vì bão lũ.

Theo tìm hiểu, giá hoa cúc họa mi được bán tại vườn từ 150.000 - 200.000 đồng/bó, giá cao gấp đôi so với năm ngoái. "Do năm nay hoa mất mùa nên giá cao hơn và rất may là khách vẫn rất ưa chuộng, mua không ngớt. Bà con chúng tôi cũng vui vẻ lấy lại tinh thần, bù vào nỗi buồn khi bị bão lũ tàn phá vườn tược, cứ lo thất thu" chị Hải nói.

Hiện cúc họa mi Nhật Tân đang được bán ngoài thị trường với giá 150.000 - 180.000 đồng/bó, đắt hơn nhiều so với cúc họa mi được trồng ở các vùng khác đang có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/bó. "Hoa cúc hoạ mi Nhật Tân thường có nụ to hơn, cánh hoa dày, trắng và đẹp hơn so với các loại cúc họa mi được trồng ở vùng khác", một người bán hàng so sánh.