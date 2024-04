Đặc quyền của cư dân Thành phố Đảo Hoàng gia: Lướt du thuyền về miền di sản

(VTC News) -

Khám phá di sản theo phong cách “độc bản”

Giải thưởng Travelers’s Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vừa vinh danh Vịnh Hạ Long ở vị trí thứ 3 trong 25 điểm đến thế giới năm 2024. Theo đánh giá của Tripadvisor, điều thú vị nhất của kỳ nghỉ trên Vịnh Hạ Long là được thong dong chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên và tận hưởng dịch vụ cao cấp trên du thuyền.

Trải nghiệm sẽ còn khác biệt hơn nữa khi có thêm không gian biệt lập, riêng tư của du thuyền cá nhân.

Vinhomes Royal Island sẽ có sự hiện diện của bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10 ha.

Điều này hoàn toàn dễ dàng với cư dân Vinhomes Royal Island bởi ngay trong thành phố đảo sẽ có sự hiện diện của bến du thuyền cao cấp có quy mô lên tới 10ha với hơn 300 bến đỗ du thuyền các kích cỡ. Thay vì phải mua vé cho những chuyến du lịch dài ngày, chủ nhân của những chiếc du thuyền đắt giá tại Vinhomes Royal Island chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ đại đô thị là tới di sản thế giới.

Việc tiếp cận hoàn toàn dễ dàng thông qua các tuyến đường thủy hiện hữu, như sông Cấm, sông Ruột Lợn và đặc biệt là sông Bạch Đằng có dòng nước hiền hòa, thích hợp để sử dụng nhiều loại du thuyền với kích thước, tải trọng khác nhau.

Do đó, bất kể khi nào có ý muốn, cư dân cũng có thể thiết kế cho mình một hành trình tới các kỳ quan thiên nhiên ở Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà để nghỉ dưỡng, tạo nên một cuộc sống tràn ngập gia vị, đong đầy cảm xúc.

“Đảo tỉ phú” cách Vịnh Hạ Long qua các tuyến đường thủy hiện hữu chỉ 30 phút di chuyển.

Với những người sở hữu du thuyền, mối quan tâm hàng đầu không phải là giá cả đắt đỏ của phương tiện hay vận hành mà nơi neo đậu thuận tiện, an toàn và hạ tầng bảo dưỡng, sửa chữa.

Tại Bến du thuyền Vinhomes Royal Island, khu vực bảo dưỡng - sửa chữa được xây dựng với quy mô lên tới 3.800 m2, cùng các hạ tầng như khu đón tiếp sang trọng, khu du lịch và kỹ thuật, nhà an ninh và hàng loạt các dịch vụ phụ trợ khác…

Sự hiện diện của hạng mục này giúp các chủ sở hữu du thuyền hoàn toàn yên tâm vì có điểm trông giữ đảm bảo an ninh, an toàn ngay tại nơi an cư, vừa được cung ứng đầy đủ các điều kiện cho các chuyến du ngoạn tới miền di sản.

Những đặc quyền sống không dành cho số đông

Ngoài trải nghiệm đáng nhớ với du thuyền, cư dân Vinhomes Royal Island còn được hưởng nhiều đặc quyền khác vốn chỉ thấy ở các “đảo tỉ phú” trên thế giới, đơn cử như việc sở hữu bãi tắm biển riêng. Theo đó, hầu hết các biệt thự tại Thành phố Đảo Hoàng Gia đều có sự hiện diện của một bãi tắm nước mặn riêng tư, với bãi cát trắng mịn và cảnh quan xung quanh được thiết kế sang trọng như resort.

Nhờ đó, suốt 365 ngày trong năm, bất cứ lúc nào gia chủ cũng được thư thái tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp bên khung cảnh thơ mộng có biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Trên thế giới, bất động sản có bãi biển riêng có thể có giá trị lên tới hàng chục triệu USD nhưng có tiền chưa chắc đã có thể được sở hữu.

Cũng chỉ ở Vinhomes Royal Island, lần đầu tiên, cư dân được làm quen với các bộ môn thể thao quý tộc như cưỡi ngựa, đua ngựa, trình diễn ngựa…

Tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia, các bài giảng, huấn luyện sẽ được thực hiện trực tiếp với những chiến mã có giá trị lên tới nhiều tỉ đồng, được nhập khẩu từ nước ngoài cùng sự hướng dẫn của những giảng viên là những chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nghiệm.

Một khu vực chăm sóc với quy mô 300 chuồng nuôi cũng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc “thú cưng” cho cư dân với các khu máy tập, khu đóng móng, bệnh viện thú y cao cấp…

Vinhomes Royal Island là nơi đầu tiên đưa môn thể thao quý tộc cưỡi ngựa vào tiện ích sống.

Với các tín đồ của bộ môn golf, “cơn ghiền” sẽ được giải tỏa nhờ sân golf 36 hố quy mô 160 ha ngay bên nhà. Được thiết kế bởi IMG Worldwide - đơn vị đã thành công với hơn 100 sân golf hàng đầu thế giới, Vinpearl Golf trong lòng đại đô thị sẽ mở ra các cuộc chơi đầy cảm hứng giữa phong cảnh đẹp mắt của 2 khu vực riêng biệt là sân địa hình Đầm Lầy và sân Hồ.

Đặc biệt hơn cả là các golfer có thể luyện tập vào buổi tối với sự hỗ trợ của hệ thống đèn chiếu sáng - điều mà không phải sân golf nào cũng có được.

Trong lòng Vinhomes còn có hàng loạt “trạm sạc năng lượng” khác khiến giới thượng lưu mê mẩn. Đó là không gian xanh lên tới 359 ha, 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, Gym… Mọi nhu cầu cuộc sống cũng đều được đáp ứng theo tiêu chuẩn cao cấp nhất bởi các thương hiệu Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall, VinWonders Royal Park…

Cùng với trải nghiệm du ngoạn di sản thế giới trên du thuyền theo phong cách độc bản, đặc quyền sống thượng lưu trên Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island mang tới cho cư dân một cuộc sống thực sự giá trị và đầy sức hút với giới tinh hoa trên khắp thế giới.