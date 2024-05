Đặc kín khách dịp lễ 30/4 - 1/5, du lịch miền Trung - Tây Nguyên bội thu

(VTC News) -

Lượt khách đến Đà Lạt tăng 41% so với năm 2023

Ngày 1/5, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), Đà Lạt ước đón khoảng 170.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2023).

Chợ đêm là địa điểm thu hút du khách lui tới đông đảo bậc nhất ở Đà Lạt. (Ảnh: Hiền Mai)

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, khách nội địa ước đạt 162.800 lượt, khách quốc tế ước đạt 7.200 lượt người. Trong số này, có khoảng 115.000 khách lưu trú (tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Công suất phòng bình quân của các khách sạn từ 1-5 sao đạt khoảng 80%, các loại hình khác công suất phòng đạt khoảng 75%. Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố tập trung đông từ ngày 27 đến ngày 29/4.

Hàng vạn khán giả có mặt tại Quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt để theo dõi Dalat Best Dance Crew 2024. (Ảnh: Hiền Mai)

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại Đà Lạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí hấp dẫn, góp phần thu hút du khách, cụ thể: Giải marathon Đà Lạt Fresh Night từ ngày 19/4 đến ngày 20/4, các đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2024 (diễn ra tối 29 và 30/4 tại quảng trường Lâm Viên), đại nhạc hội Đà Lạt Music Festival 2024 – Sweet Love,...

Quảng Nam đón 233.000 lượt khách, thu 600 tỷ đồng

Ngày 1/5, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến 1/5), tỉnh Quảng Nam ghi nhận tăng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do thời tiết giai đoạn này nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, cộng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023.

Quảng Nam đón 233.000 lượt khách, thu về 600 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Ba)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 233.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 101.000 lượt, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách tham quan du lịch ước đạt 152.000 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 87.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 65.000 lượt, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỉnh Quảng Nam ghi nhận tăng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 81.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 45.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 36.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 75-90%, trong đó nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 80-100%, lượng khách đông nhất từ ngày 28-30/4/2024. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ từ 27/4 đến 1/5/2024 ước đạt 600 tỷ đồng.

Đà Nẵng đón 620 chuyến bay quốc tế và nội địa

Tại Đà Nẵng, hiện chưa có con số thống kê về số lượng khách đến với thành phố trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Tuy nhiên, theo ước tính của cơ quan chức năng, số lượng khách ước đạt khoảng 340.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng, thị trường nội địa giảm so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023, khách nội địa đạt 286.823 lượt).

Du khách đến Đà Nẵng bằng đường hàng không. (Ảnh: Xuân Tiến)

Trong dịp nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, Đà Nẵng đón tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến thành phố là khoảng 620 chuyến, tăng khoảng 17% so với ngày thường (kỳ nghỉ lễ năm 2023 là 636 chuyến bay).

Cũng dịp này, tàu biển Azamara Journey do Công ty Lữ hành Saigon tourist chi nhánh Đà Nẵng khai thác, đưa hơn 1.000 khách du lịch Mỹ, Anh cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Nguyên nhân khách nội địa đến Đà Nẵng không như kỳ vọng được các đơn vị lữ hành, các công ty du lịch, dịch vụ nhìn nhận là do 3 yếu tố chính gồm giá vé máy bay quá cao, thời tiết nắng nóng và đợt nghỉ lễ sát với kỳ thi học kỳ của học sinh.

Du khách tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Suối khoáng nóng núi Thần Tài, Đà Nẵng.

Các khách sạn ở Thừa Thiên – Huế kín phòng

Thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, trong 5 ngày (27/4 đến 1/5), địa phương ước đón khoảng 110.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu thu về ước đạt 170 tỷ đồng. So với cùng kỳ dịp lễ năm 2023, lượng khách tăng 15.8%, doanh thu du lịch tăng 9.7%.

Tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (trong đó có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế). Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt 85%, hầu hết các khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay đã kín phòng trong những ngày cao điểm từ 27/4 đến 30/4.

Trong 5 ngày (27/4 đến 1/5), địa phương ước đón khoảng 110.000 lượt khách du lịch. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trên địa bàn tỉnh có tổ chức nhiều chương trình sự kiện lễ hội quy mô và chủ đề hấp dẫn đã thu hút rất đông du khách và người dân địa phương dịp lễ, như: Tuần ẩm thực truyền thống Huế (các đêm từ 27/4 - 1/5, ước khoảng 100.000 lượt người dự), chương trình Thuận An biển gọi (29/4, khoảng 8.000 người dự), Chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn (các đêm từ 26/4 -1/5, ước khoảng 24.000 người dự).

Lượt khách lưu trú ở Hà Tĩnh tăng 28.000 lượt so với năm 2023

Đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhưng các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh vẫn thu hút đông du khách về tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo tổng hợp sơ bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, trong các ngày nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón khoảng 603.000 lượt khách (tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2023). Lượng khách lưu trú ước đạt 51.455 lượt (tăng gần 28.000 lượt so với cùng kỳ 2023).

Hàng vạn người đổ xô đến bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh tắm biển. (Ảnh: Trọng Tùng)

Một số địa phương có lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng đông như: Nghi Xuân (180.000 lượt, tăng hơn gấp 2 lần cùng kỳ năm 2023), Thị xã Kỳ Anh (150.000 lượt), Cẩm Xuyên (150.000 lượt).

Bên cạnh khách tham quan, lượng khách lưu trú trong dịp này cũng tăng cao. Cụ thể, một số khu, điểm du lịch đạt công suất phòng 100% trong suốt kỳ nghỉ lễ như: Thiên Cầm (Cẩm Xuyên); Quỳnh Viên (Thạch Hà); Xuân Thành, Phú Minh Gia (Nghi Xuân); Hải Thượng (Hương Sơn)... Tổng công suất sử dụng phòng trên toàn tỉnh của kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 85%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Nghệ An đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ hơn 950.000 lượt khách du lịch, bằng 122% so với năm 2023. Trong đó khách lưu trú ước đạt 350.000 người. Tổng thu du lịch trên toàn tỉnh ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày cộng với việc thời tiết thuận lợi đã giúp các khu, điểm du lịch ở Nghệ An thu hút lượng lớn du khách về tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Một số khu, điểm du lịch đông khách nổi bật như: Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), biển Cửa Lò, biển Quỳnh, biển Diễn Thành, khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), thác Kèm (Con Cuông)… Trong đó, biển Cửa Lò là điểm đến thu hút lượng lớn du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực. Có 300.000 lượt du khách về với biển Cửa Lò, khách lưu trú khoảng gần 140.000, doanh thu đạt gần 600 tỷ đồng.