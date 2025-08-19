Đà Nẵng khởi công siêu dự án tổ hợp giải trí, thương mại gần 80.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng TP Đà Nẵng tổ chức khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown có quy mô 76,92 ha, được xây dựng tại phường Hòa Cường, với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng.

Dự án bao gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn và tòa tháp biểu tượng 69 tầng cao nhất miền Trung…

Theo Sun Group, tâm điểm của Danang Downtown là khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm nhà hát hơn 9.000 m2, quy mô 4.000 chỗ ngồi với khán phòng Opera và phòng đa năng; khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm…

Phối cảnh tổ hợp dự án giải trí, thương mại gần 80 nghìn tỷ.

Đặc biệt, tòa tháp 69 tầng có chiều cao 408m, cao thứ 2 tại Việt Nam (408m). Tòa tháp tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, khu hội nghị sự kiện,… tạo thành điểm đến “tất cả trong một”. Tòa nhà sẽ là biểu tượng kiến trúc của khu vực miền Trung.

Để triển khai thực hiện dự án Da Nang Downtown, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao thư cam kết cấp tín dụng với số tiền tối đa gần 67.700 tỷ đồng cho Tập đoàn Sun Group.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung, cho biết siêu dự án Da Nang Downtown sẽ viết tiếp hành trình tâm huyết của Sun Group tại Đà Nẵng, kiến tạo một biểu tượng mới xứng tầm với thế và lực của Đà Nẵng mới, đặc biệt giúp thành phố khai thác tiềm năng kinh tế đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước.