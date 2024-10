Da Nang Downtown giảm 50% giá vé trải nghiệm trọn gói dịp Halloween

(VTC News) -

Đón du khách đến Da Nang Downtown thời điểm cuối tháng 10 là không gian ma mị của sự kiện “Dạ tiệc trăng đỏ” diễn ra từ ngày 20 - 31/10. Với việc quy tụ hàng loạt trải nghiệm độc đáo, đây hứa hẹn sẽ là “bữa tiệc” giải trí mang đậm màu sắc ma quái nhưng cũng đầy bất ngờ thú vị cho những ai muốn thử nếm trải những cảm giác rùng rợn trong mùa Halloween này.

Theo đó, từ ngày 20/10, không gian quen thuộc của Da Nang Downtown sẽ nhuốm màu ma mị khi được bổ sung thêm những tiểu cảnh với tạo hình rùng rợn mang sắc đỏ chủ đạo.

Các biểu tượng đặc trưng cho lễ hội Halloween như bí ngô đèn lồng, màng nhện, hình nộm phù thủy, quả táo độc, ma quỷ hay những con vật đại diện cho “thần chết” như cú mèo, dơi… sẽ được trang trí thoắt ẩn thoắt hiện khắp không gian rộng lớn của công viên.

Trong đó, khu vực cổng Nepal, khu Highway Boat và khu Ấn Độ sẽ là nơi tập trung những tiểu cảnh chính, được chiếu sáng bởi các cụm đèn sắc đỏ và vàng kèm hiệu ứng khói nhân tạo, càng làm tăng cảm giác kỳ bí, huyền hoặc cho không gian tại đây.

Du khách có thể bắt gặp những nhân vật như bước ra từ truyện tranh tại “Dạ tiệc trăng đỏ”.

Du khách cũng được dặn dò phải cẩn thận khi check-in tại Da Nang Downtown vào dịp Halloween, bởi bạn có thể chạm trán ma cà rồng hay những "linh hồn” được hóa trang bởi các diễn viên. Đây sẽ là trải nghiệm thót tim nhưng lại vô cùng phấn khích dành cho những vị khách đến với “Dạ tiệc trăng đỏ”.

Bà Phùng Phạm Thanh Thúy, Giám đốc Da Nang Downtown, cho biết: “Sự kiện Dạ tiệc trăng đỏ sẽ mang đến không gian check-in đầy ma mị, những món ăn tạo hình “kinh dị” và nhiều trải nghiệm cho du khách đến với Da Nang Downtown vào dịp Halloween sắp tới.

Đây cũng là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các sản phẩm du lịch mùa cuối năm của đơn vị chúng tôi, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách đến với Da Nang Downtown, bên cạnh chợ đêm Vui Fest, trò chơi mạo hiểm hay các show hoạt náo hấp dẫn”.

Đặc biệt, duy nhất ngày 27/10, tại khu Ấn Độ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật độc đáo từ 19h30 đến 21h30, với giá vé 50.000 đồng/khách; dưới 1m miễn phí khi đi cùng người lớn.

Mở màn sẽ là tiết mục trình diễn catwalk của dàn mẫu nhí với trang phục mang phong cách Lolita. Tiếp đến sẽ là màn diễu hành chủ đề “Dạ tiệc Trăng Đỏ”, quy tụ 30 – 40 nhân vật hóa trang với các tạo hình rực rỡ, bí ẩn cùng lối họa mặt đầy ma mị.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ đam mê hoạt động Cosplay.

Theo đó, các nhân vật được cosplay có thể là những nhân vật xuất hiện trong các bộ anime, manga, tiểu thuyết đồ họa, video games, tokusatsu, truyện tranh sách, phim giả tưởng…

Đây cũng là phần khởi động cho cuộc thi hóa trang diễn ra ngay sau đó để tìm ra 4 thí sinh xuất sắc nhận giải thưởng chung cuộc với trị giá lên đến 2 triệu đồng. Đại diện Da Nang Downtown kỳ vọng chương trình sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc để các bạn trẻ đam mê cosplay có sân chơi riêng vào dịp Halloween hàng năm tại thành phố bên sông Hàn.

Du khách hào hứng với các tiết mục trình diễn thời trang ấn tượng của các nhóm Cosplay.

Cũng trong dịp này, các trò chơi cảm giác mạnh, đặc sản hút khách của Da Nang Downtown cũng càng trở nên lôi cuốn hơn, khi được đặt trong không gian huyền bí và nhiều hoạt động đặc sắc của sự kiện “Dạ tiệc trăng đỏ”.

Đáng chú ý, ngày 27/10, những du khách mua combo vé sự kiện kèm trải nghiệm trò chơi All in one sẽ được hưởng ưu đãi chỉ còn 150.000 đồng/người (tương đương giảm 50% giá vé) và miễn phí vé cho trẻ em dưới 1m khi đi cùng người lớn.

Ngoài ra, chỉ cần có trong tay tấm vé combo ưu đãi này, bạn sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng và nhận một trong những quà tặng hấp dẫn như bình giữ nhiệt Da Nang Downtown, đèn lồng Labubu, sổ Tay Sun World, gấu bông Da Nang Downtown…

Ngoài việc trải nghiệm cảm giác khiếp sợ với những màn hù dọa, tương tác chân thực đến dựng tóc gáy trong khuôn khổ lễ hội Halloween, du khách cũng có thể thử vận may với Minigame "Bí mật Halloween" tại khu vực sân khấu Ấn Độ. Theo đó, người chơi có thể tham gia các trò chơi hoạt náo tại sân khấu để nhận những phần quà độc đáo và ngộ nghĩnh từ ban tổ chức.

Nhiều vị khách nhí hào hứng tham gia tiết mục giải đố có thưởng.

Tham dự “Dạ tiệc trăng đỏ”, du khách cũng được khám phá thế giới ẩm thực vô cùng thú vị tại chợ đêm Vui Fest và “thu hoạch” những bức ảnh check-in có 1-0-2 cùng những món ăn, đồ uống được trang trí ma mị theo chủ đề Halloween.

Bạn có thể thử thách sự can đảm của bản thân bằng việc thưởng thức những món ăn có tạo hình “kinh dị” như xúc xích xác ướp, thạch rau câu nhãn cầu, mì xào mắt ma máu, tokbokki đỏ…

Check-in với các tiểu cảnh đậm chất Halloween là điều không thể thiếu trong khuôn khổ lễ hội.

Dạo chợ đêm Vui Fest dịp Halloween, ngoài những gian hàng đặc sản, bạn sẽ bắt gặp những ki-ốt bán quà lưu niệm của Cộng đồng cosplay với những món phụ kiện hóa trang độc lạ, bắt mắt. Cùng với đó, nhiều phông nền chụp ảnh với tạo hình rùng rợn, ma mị cũng được bố trí rải rác trong khuôn viên chợ đêm Vui Fest, để bạn vừa ăn uống, mua sắm thả ga, vừa “sống ảo” cháy máy với những tạo hình khiến bạn bè chợt “sốc”.

Có cả một đại tiệc Halloween “không sợ không về” cùng vô vàn trải nghiệm của thế giới bí ẩn đang chờ bạn. Việc của bạn bây giờ là tag ngay bạn bè và chuẩn bị đồ nghề hóa trang thành những "bóng ma" đáng sợ nhất, hòa vào không khí ma mị tại “Dạ tiệc trăng máu” ở Da Nang Downtown, tham gia hoạt động hóa trang (cosplay) độc đáo và táo bạo hay thử thách bản thân cùng những trò chơi mạo hiểm đầy thách thức và nhận về những phần quà hấp dẫn.

Chắc chắn bạn sẽ thấy, không cần phải đi châu Âu làm gì, ở Đà Nẵng thôi, Halloween cũng đủ “phê” lắm rồi.