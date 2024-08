Đà Nẵng chiêu đãi du khách ưu đãi 'khủng' từ kiểu du lịch giải trí của Sun Group

(VTC News) -

Gói đa trải nghiệm trong một điểm đến

Du lịch "đa trong một" đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), năm 2024, xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển dịch sang các trải nghiệm toàn diện hơn, trong đó bao gồm cả việc lựa chọn các gói dịch vụ tích hợp. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm toàn diện và trọn vẹn hơn cho du khách.

Xu hướng du lịch “đa trong một” được các du khách đặc biệt ưa chuộng.

Du lịch "đa trong một" cho phép du khách tận hưởng mọi tiện ích từ nghỉ dưỡng sang trọng, thưởng thức ẩm thực đa dạng đến tham gia các hoạt động vui chơi giải trí mà không cần phải di chuyển nhiều. Những khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí như Disneyland ở Mỹ, Universal Studios ở Singapore hay Resorts World Sentosa là minh chứng rõ ràng cho xu hướng này.

Đà Nẵng, một trong những điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam, nhanh chóng nắm bắt và phát triển xu hướng du lịch "đa trong một". Thành phố này không chỉ sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp mà còn có nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng và khu vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới.

Hệ sinh thái với các thương hiệu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu của Sun Group tại Đà Nẵng.

Sở hữu hệ sinh thái "all in one" do Sun Group đầu tư, Đà Nẵng tự hào với nhiều tên tuổi làm nên thương hiệu du lịch cho thành phố như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang, Novotel Danang Premier Han River Hotel và Mercure Danang French Village Bana Hills.

Cùng với đó là các khu vui chơi giải trí biểu tượng như Sun World Ba Na Hills, Danang Downtown và sân golf Ba Na Hills Golf Club. Hệ sinh thái này mang đến cho du khách trải nghiệm toàn diện về cả nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Anh Đức Anh, một du khách từng trải nghiệm dịch vụ "đa trong một" tại Đà Nẵng, chia sẻ: "Việc lựa chọn điểm đến du lịch tích hợp đầy đủ các dịch vụ từ nghỉ dưỡng đến vui chơi giải trí giúp gia đình tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng tôi không cần phải nghĩ ở đâu, ăn gì chơi gì nữa, bởi vì ở đây có đủ tất cả mọi thứ mà gia đình tôi cần.”

Đặc quyền hệ sinh thái từ “nhà phát triển du lịch hàng đầu châu Á”

Đến với Đà Nẵng từ nay đến cuối năm 2024, du khách sẽ được hưởng toàn bộ dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp và vui chơi giải trí bất tận chỉ có riêng tại hệ sinh thái của Tập đoàn được World Travel Awards vinh danh “Nhà phát triển du lịch hàng đầu châu Á” - Sun Group. Đây là đặc quyền "độc nhất vô nhị" được áp dụng riêng với các khách hàng lưu trú tại hệ thống cơ sở khách sạn và resort của Sun Group.

Các khu nghỉ dưỡng trong hệ thống Sun Hospitality Group tại Đà Nẵng dành những đặc quyền cho khách hàng.

Cụ thể, khách hàng sử dụng dịch vụ tại các khu nghỉ dưỡng trong hệ thống của Sun Group được đặc quyền thẻ WOW Pass khi trải nghiệm cáp treo Sun World Ba Na Hills để không phải xếp hàng chờ đợi.

Thêm nữa, khách hàng còn được hưởng ưu đãi 01 E-voucher F&B trị giá 300.000VNĐ khi mua vé cáp treo Bà Nà. E-voucher này có thể được sử dụng tại các nhà hàng thuộc Bà Nà Food Tour, không bao gồm các cơ sở F&B do đối tác thuê ngoài, và có hiệu lực trong 5 ngày kể từ khi nhận voucher.

Đến với thiên đường giải trí Sun World Ba Na Hills từ giờ đến hết cuối năm, du khách sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 40% với chương trình “Con Lạc cháu Hồng” khi mua vé cáp treo hoặc combo cáp treo kèm buffet trưa.

Thiên đường giải trí Sun World Ba Na Hills chiêu đãi du khách loạt ưu đãi cực hấp dẫn

Cụ thể, vé cáp treo đồng giá 550.000 đồng/người lớn và 450.000 đồng/trẻ em vào ngày trong tuần; 600.000 đồng/người lớn và 500.000 đồng/trẻ em từ thứ 6 đến chủ nhật. Combo vé cáp treo và buffet trưa có giá 900.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em vào ngày trong tuần; 950.000 đồng/người lớn và 700.000 đồng/trẻ em từ thứ 6 đến Chủ nhật.

Ngoài ra, du khách tới vào buổi chiều tối cũng sẽ nhận được combo vé Ba Na By Night với giá chỉ 850.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em bao gồm vé vào cổng và bữa tối buffet cùng hơn 80 món ăn, kèm 1 thức uống.

Đối với mọi hành khách đến Đà Nẵng hè này bằng tàu hỏa, mỗi người sẽ được tặng ngay voucher trị giá 200.000 đồng khi mua vé xem show nghệ thuật đa trải nghiệm “Symphony of River - Bản giao hưởng bên sông” (vào 20h30 mỗi buổi tối) tại Da Nang Downtown.

Chương trình ưu đãi này được áp dụng trong thời gian từ 13/7 đến hết 29/9 và không áp dụng đối với khách mua vé theo combo hay đã sử dụng ưu đãi khác liên quan đến các show.

Thỏa sức khám phá và trải nghiệm dịch vụ từ hệ sinh thái đẳng cấp

Sun Group tại Đà Nẵng cung cấp hệ sinh thái du lịch toàn diện với các khu nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí hàng đầu. Đó là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm trên bán đảo Sơn Trà, được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và kiến trúc độc đáo.

Với bốn năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới" và từng được độc giả của tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn trong top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất trên thế giới, nơi đây mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao với các dịch vụ 5 sao, từ phòng nghỉ sang trọng, nhà hàng đẳng cấp đến các liệu pháp spa thư giãn.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng bên bán đảo Sơn Trà tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Nếu muốn tìm một điểm đến lý tưởng để tận hưởng không gian nghỉ dưỡng dành cho gia đình và bạn bè tại bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, Premier Village Danang Resort chắc chắn lựa chọn không thể bỏ lỡ của du khách, với không gian các villa nghỉ được thiết kế tinh tế và riêng tư, tiện nghi, sang trọng.

Yêu thích sự nhộn nhịp của thành phố Đà Nẵng, Novotel Danang Premier Han River Hotel nằm bên bờ sông Hàn mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố và dòng sông thơ mộng sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Nổi bật với phong cách hiện đại và các dịch vụ đẳng cấp cùng vị trí trung tâm đắc địa, khách sạn mang đến trải nghiệm thuận tiện cho việc khám phá các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Nẵng, đặc biệt với không khí sôi động của không gian giải trí và sự kiện nghệ thuật đặc sắc tại Da Nang Downtown.

Novotel Danang Premier Han River Hotel là lựa chọn phù hợp cho các du khách yêu thích trải nghiệm sự nhộn nhịp trong thành phố.

Đổi gió với phong cách cổ kính như lạc vào một ngôi làng Pháp tại Mercure Danang French Village Bana Hills nằm tại đỉnh núi Bà Nà, du khách có thể trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng độc đáo giữa mây trời, tham quan các điểm đến nổi tiếng như Cầu Vàng và hàng loạt hoạt động giải trí cũng như thưởng thức cả một thế giới phong phú tại Sun World Ba Na Hills.

Ba Na Hills Golf Club, thiết kế bởi huyền thoại golf Luke Donald cũng là điểm đến lý tưởng không nên bỏ qua với những tín đồ của golf khi nghỉ dưỡng tại Bà Nà.

Một kỳ nghỉ, một điểm đến với các trải nghiệm nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đẳng cấp và nhiều đặc quyền ưu đãi để du khách cứ đến Đà Nẵng là trọn vẹn niềm vui, sự thư thái. Đó cũng là lý do thành phố này khiến người ta cứ muốn trở đi trở lại nhiều lần trong đời.