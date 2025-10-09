Đa dạng mô hình bán lẻ - chiến lược giúp AEON phát triển bền vững tại Việt Nam

(VTC News) -

Từ trung tâm thương mại quy mô lớn đến siêu thị vừa và nhỏ, AEON không ngừng mở rộng độ phủ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt.

Mở rộng mạng lưới, tiếp cận người tiêu dùng địa phương

Ngày 2/10/2025, AEON Việt Nam khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Văn Giang – trung tâm AEON đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên và là TT BHTH & ST thứ 11 tại Việt Nam. Sau đó hai ngày, ngày 4/10, trung tâm thương mại AEON Tân An (Tây Ninh) cũng chính thức khai trương, đánh dấu sự mở rộng vững chắc của AEON Việt Nam tại khu vực phía Nam.

Hai cửa hàng mới này thể hiện rõ định hướng phát triển các mô hình bán lẻ quy mô vừa, linh hoạt thích ứng với từng khu vực và đặc điểm dân cư. Ông Tezuka Daisuke, thành viên ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện tập đoàn tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn AEON không chỉ là nơi mua sắm, mà là một phần trong cuộc sống của người dân địa phương.”

Ông Tezuka Daisuke - Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam.

Linh hoạt mô hình kinh doanh – chìa khóa cho tăng trưởng bền vững

Theo chiến lược phát triển dài hạn, AEON Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động tại thị trường Việt Nam vào năm 2030.

Tính đến nay, AEON đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào thị trường Việt Nam; trong 10 năm tới, tập đoàn dự kiến đầu tư thêm quy mô tương đương để mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc và đẩy mạnh tốc độ phát triển tại Việt Nam.

Song song với việc mở rộng quy mô, AEON tập trung phát triển hệ sinh thái bán lẻ đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng Việt.

Tập đoàn AEON hiện đang vận hành 8 Trung tâm thương mại, 15 Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (GMS) và Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (SSM), 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi, 29 cửa hàng chuyên doanh. Trong đó 3 cửa hàng mới khai trương trước cuối năm 2025 bao gồm TTTM AEON Tân An, TT BHTH & ST AEON Văn Giang, TT BHTH & ST tinh gọn AEON Midori Park.

Ông Tezuka cũng cho biết: “Trong quá trình mở rộng mạng lưới, bên cạnh việc đa dạng hóa mô hình kinh doanh, chúng tôi luôn cân nhắc lựa chọn những địa điểm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân địa phương và khu vực lân cận, qua đó triển khai loại hình bán lẻ phù hợp nhất, đáp ứng thói quen và nhu cầu tiêu dùng đặc trưng của từng khu vực.”

AEON cung cấp hàng hóa đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân địa phương.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước - cầu nối thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Song song với việc mở rộng mạng lưới, AEON Việt Nam cũng chú trọng thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt Nam thông qua hệ thống siêu thị ngày càng mở rộng.

Tập đoàn thường xuyên triển khai các chương trình hướng dẫn tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng và đào tạo kỹ thuật, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương và các Sở, ban ngành địa phương để tổ chức các buổi hướng dẫn, hội thảo cho nhà cung cấp tiềm năng.

Với triết lý của AEON, AEON luôn mong muốn hợp tác với nhà cung cấp để cùng phát triển. Theo ông Tezuka: “AEON có chiến lược đồng hành, hợp tác công bằng và bình đẳng với các nhà cung cấp, để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho cả AEON và đối tác.”

Nhiều sản phẩm nội địa hiện đã được phân phối không chỉ tại các cửa hàng AEON trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực châu Á thông qua hệ thống của Tập đoàn AEON. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò của AEON trong việc kết nối, lan tỏa giá trị hàng Việt ra thị trường quốc tế.

Với tầm nhìn dài hạn, AEON Việt Nam đang không ngừng đổi mới để mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng, đồng hành cùng các đối tác địa phương và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.