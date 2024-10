Cựu vương Nghiêm Văn Ý đấu 'chiến thần Sơn La' tại Lion Championship

(VTC News) -

Tâm điểm của sự kiện LION Championship 18 là cuộc đối đầu giữa cựu vô địch hạng 65kg Nghiêm Văn Ý và Quàng Văn Minh. Nghiêm Văn Ý vừa để mất chức vô địch vào tay Felipe Negochadle tại LION Championship 11. Anh buộc phải thắng Văn Minh để bảo vệ vị trí số 1 hạng cân, nhằm chiếm suất tranh đai trong tương lai gần.

Đây không phải nhiệm vụ đơn giản bởi Quảng Văn Minh đang có chuỗi 3 trận thắng. Võ sĩ Muay Thái hiện đứng vị trí thứ 5 ở hạng 65kg. Hồi tháng 5, tại sự kiện LION Championship 13, Quàng Văn Minh có tình huống knock-out đẹp mắt, hạ gục đối thủ Mirko Maurice Horn.

Nghiêm Văn Ý đấu Quàng Văn Minh tại sự kiện LION Championship 18.

Ngoài cuộc đấu giữa Văn Ý - Văn Minh, tài năng đang lên của hạng 56kg là Đinh Văn Khuyến, sẽ ra mắt hạng A (hệ chuyên nghiệp), đối đầu Võ Thanh Tùng.

Ở trận đấu gần nhất, Văn Khuyến đánh bại Huỳnh Ngọc Tín ở LION Championship 14 với kết quả tính điểm. Đối thủ của anh là Thanh Tùng, võ sĩ chưa có thành tích ấn tượng tại LION, nhưng cũng chưa từng bị knock-out tại giải đấu này.

Trận đấu mở màn hạng A của LION Championship 18 sẽ là cuộc đối đầu của hai nữ võ sĩ Lò Thị Tâm và Hoàng Thị Nhật Quế. Kiện tướng môn tán thủ - Lò Thị Tâm vừa thắng Văn Thị Ngọc Huyền ở LION Championship 15. Tuy nhiên, trước mắt Lò Thị Tâm là thử thách khó khăn, mang tên Hoàng Thị Nhật Quế - nhà vô địch Jujitsu Châu Á

Người chiến thắng cuộc đối đầu này sẽ có cơ hội bước vào trận tranh đai hạng 60kg nữ của võ sĩ Chelsey Cashwell (Mỹ).

Người thắng trong cặp đấu giữa Hoàng Thị Nhật Quế và Lò Thị Tâm có cơ hội tranh đai vô địch.

Bên cạnh 3 trận đấu hạng A kể trên, LION Championship 18 tổ chức thêm 4 trận hạng B (nghiệp dư) giữa những gương mặt tiềm năng: Huỳnh Ngọc Tín vs. Lê Văn Trọng (56kg), Nguyễn Đức Thắng vs. Bạch Văn Nghĩa (60kg), Nguyễn Phú Thịnh vs. Lê Văn Vũ (56kg) và Trương Quang Kiệt vs. Nguyễn Văn Trung (56kg).

Hạng A thi đấu theo thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp diễn ra trong 5 phút. Các trận đấu tại hạng B cũng có 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.