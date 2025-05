Cựu Vụ phó Bộ Công Thương khai doanh nghiệp chìa cả tệp sổ đỏ cho chọn

(VTC News) -

Ngày 28/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) trong vụ án đưa nhận hối lộ liên quan sai phạm cấp phép xăng dầu.

Cáo buộc thể hiện, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận 14,2 tỷ đồng để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Số tiền này, vợ chồng ông An sử dụng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Hiện căn biệt thự đã bị kê biên.

Tại phiên tòa, ông An khai, năm 2012 bay vào Sài Gòn dự sinh nhật một người bạn làm kinh doanh xăng dầu và quen biết với bà Trần Thị Loan Phương, cựu Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt.

Năm 2013, bà Phương bay ra Hà Nội gặp bị cáo An và trình bày muốn làm kinh doanh xăng dầu. Sau đó, ông An giới thiệu cho bà Phương mua cây xăng đầu tiên để ra làm bán lẻ. Năm 2015, ông An tiếp tục giới thiệu cho bà Phương mua 3 cửa hàng xăng dầu ở Bến Tre. Mỗi cây xăng có giá khoảng 5-7 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015, bà Phương gặp và biếu ông An túi quà có 200 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Lộc An tại toà

Đến tháng 5/2015, khi bị cáo An bay vào Sài Gòn, bà Phương có nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được xuất nhập khẩu xăng dầu. Lần vào Sài Gòn này, bà Phương cùng ông An đi tìm nhà cho ông An nhưng không được.

"Khi đó, tôi thấy có một căn rất ổn nhưng trao đổi lại với Phương để xem như thế nào đã vì lực không đủ", ông An khai và cho hay bà Phương bảo giúp bị cáo. Ông An còn trình bày rằng bà Phương kể kinh doanh mỗi ngày kiếm được 30 tỷ đồng.

Bị cáo cho biết thậm chí đã có lần bà Phương cầm rất nhiều sổ đỏ xòe ra trước mặt bị cáo và nói: "Anh thích quyển nào chọn đi, em tặng anh", song bị cáo từ chối.

Tiếp đó, ông An thừa nhận diễn biến sự việc sau đó như cáo trạng nêu. Bà Phương khi đó có biếu bị cáo 5 tỷ và cho vay 4 tỷ đồng. Sau đó, bà Phương gửi cho bị cáo 9 tỷ đồng.

Trước câu hỏi vì sao đến khi bà Phương bị bắt vẫn chưa trả tiền vay, ông An khai đã hỏi Phương để trả 4 tỷ nhưng Phương bảo thôi. Ông An còn nói thời điểm cuối 2016, 2017, bà Phương “làm ăn rực rỡ”.

Về bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, ông An khai hai người là bạn rất thân “con chấy cắn đôi” từ hồi đi học. Năm 2015, ông An là người giới thiệu cho ông Quỳnh mua một hệ thống xăng dầu, chính thức vươn ra phía Bắc.

Có một lần ông An và ông Quỳnh đi xem đất, Quỳnh bảo “ông lấy đi, thiếu bao nhiêu tôi hỗ trợ ông”. Ông An chỉ lấy 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ thì vay. Ông An khai căn biệt thự mua giá “net” là 35 tỷ đồng nhưng còn nhiều chi phí khác.

Về nguồn tiền mua nhà, hai vợ chồng ông An có gần 15 tỷ đồng, đi vay em trai 10 tỷ đồng và thêm tiền của bà Phương, ông Quỳnh. Khi nhận tiền, ông An đưa số tài khoản của vợ, “vợ tôi chỉ nghĩ đó là vay mượn”, không biết chuyện nhận hối lộ.

Khai về mối quan hệ với cựu Vụ phó, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh nghẹn ngào nói rằng: “Tôi thân với anh An, tôi chỉ nghĩ rằng bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, anh An mua nhà thì tôi giúp, anh An cũng giúp tôi rất nhiều”. Thấy bạn khóc, bị cáo Nguyễn Lộc An đưa tay sang an ủi ông Quỳnh.

Trước lời khai của hai bị cáo, HĐXX cho biết, dù số tiền thất thoát trong vụ án này bị cáo không thuộc trách nhiệm phải trả cho ngân sách nhà nước, nhưng các bị cáo phải xem trách nhiệm của mình vì số tiền thất thoát là rất lớn.