Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được cảnh sát bảo vệ 24/7 trong tù

Hai sĩ quan này thuộc đơn vị đặc nhiệm bảo vệ các cựu nguyên thủ quốc gia, được bố trí ở các phòng kề cận khu giam giữ Sarkozy tại nhà tù La Santé, trung tâm Paris. Đây là một biện pháp an ninh đặc biệt, hiếm khi được áp dụng với phạm nhân ở Pháp.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt đầu thi hành án tù 5 năm. (Ảnh: Reuters)

"Cựu Tổng thống Cộng hòa có quyền được bảo vệ vì vị thế của ông. Rõ ràng tồn tại mối đe dọa đối với ông, và sự bảo vệ này phải được duy trì trong suốt thời gian ông bị giam giữ", Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez nhấn mạnh.

Tuy nhiên, quyết định triển khai cảnh sát vào trong nhà tù vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn quản giáo. Đại diện nghiệp đoàn CGT cho rằng việc này “không mang lại giá trị bổ sung” và thể hiện sự thiếu tin tưởng vào năng lực của đội ngũ cai ngục chuyên nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng việc ông Sarkozy được bảo vệ đặc biệt đi ngược lại nguyên tắc “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, trong khi số khác khẳng định an ninh cho cựu tổng thống là điều cần thiết vì “rủi ro thực tế” ông có thể đối mặt trong tù.

Đây không phải lần đầu các biện pháp đặc cách dành cho giới chính trị gia bị kết án gây ra tranh cãi tại Pháp.

Ông Sarkozy, 70 tuổi, bắt đầu thi hành án 5 năm tù hôm 21/10 sau khi bị kết tội “cấu kết tội phạm” trong vụ nhận tiền tài trợ bất hợp pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.

Ông đang bị giam tại khu biệt giam, nơi các phạm nhân được giam riêng và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác.