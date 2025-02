Cựu Quả bóng vàng Việt Nam chê Nguyễn Filip xuống phong độ

(VTC News) -

"Theo dõi trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Công an Hà Nội hôm qua, tôi thấy Nguyễn Filip có 1 trận đấu không đúng phong độ", thủ thành Dương Hồng Sơn bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.

Chiều 10/2, CLB Công an Hà Nội hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 0-0 tại vòng 12 V.League diễn ra. Trong trận đấu này, CLB Công an Hà Nội lép vế so với đối thủ. Đội chủ nhà có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm gây ra sóng gió trước khung thành của Nguyễn Filip.

Nguyễn Filip (áo tím) trong trận đấu với Hà Tĩnh.

Thủ môn sinh năm 1992 có 2 pha cứu thua tốt nhưng cũng để lại nhiều nỗi lo. Anh không bắt dính bóng sau cú sút từ rất xa của Lương Xuân Trường Xuân Trường cùng một pha xử lý không phù hợp, chuyền hỏng và tạo cơ hội cho đối thủ dứt điểm, suýt chút nữa khiến CLB Công an Hà Nội nhận bàn thua.

"Filip có 2-3 tình huống bị "ói" bóng có thể dẫn đến bàn thua. Điều quan trọng là thủ thành của CLB Công an Hà Nội đã mất tập trung trong xuyên suốt trận đấu", cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn - người từng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup năm 2008 - nhận định.

Tuy nhiên, trang Sofascore vẫn chấm Nguyễn Filip 7,7 điểm - là cầu thủ có điểm số cao nhất trận đấu. Trong bài đăng của mình, thủ thành Dương Hồng Sơn bày tỏ: "Hi vọng, Nguyễn Filip sẽ trở lại với phong độ tốt nhất ở những trận đấu sắp tới".

Trong tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027. Phong độ không ổn định của Nguyễn Filip có thể trở thành nỗi lo với ông Kim Sang-sik. Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Campuchia và gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có Malaysia, Nepal và Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra theo lịch thi đấu quốc tế của FIFA từ tháng 3/2025 đến 3/2026).

Vòng loại Asian Cup 2027 có 24 đội tham dự. Đây là các đội bóng không vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà, sân khách) tính điểm xếp hạng. Chỉ có các đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup diễn ra tại Ả Rập Xê Út.