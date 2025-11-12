Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ chi 7 triệu USD đánh bạc bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù

(VTC News) -

Chiều 12/11, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết dành cho 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

HĐXX tuyên phạt các bị cáo ở nhóm tội Tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choo Keun 4 năm tù; Shim Hawn Hee 2 năm tù; Choi Jin Bok 3 năm 6 tháng tù; Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng 3 năm tù treo.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc. Cùng tội danh, ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ) bị phạt 3 năm tù.

Ông Hồ Đại Dũng là một trong những bị cáo chi nhiều tiền nhất để đánh bạc. Với thẻ chơi tên "Mr Michael", ông này chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng; lần ít nhất gần 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng.

Kết quả, ông Dũng thua gần 760.000 USD, tương đương hơn 18,2 tỷ đồng.

Còn ông Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc chi tổng cộng gần 4,3 triệu USD để tham gia sát phạt, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Người đánh bạc nhiều nhất là Bùi Văn Huynh, lao động tự do, quê Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), chịu cáo buộc ném vào cuộc đỏ đen hơn 16,3 triệu USD và phải nhận án cao nhất cho hành vi này là 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Cụ thể, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng liên quan việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty HS là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.