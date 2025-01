Cựu Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư được doanh nghiệp chi 761 triệu sửa nhà

(VTC News) -

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng vụ án đưa, nhận hối lộ để khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Bảo Trung, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cùng 7 bị can khác cũng bị truy tố tội danh trên.

Với tội danh Nhận hối lộ, VKSND Tối cao truy tố 2 cựu lãnh đạo: Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, và Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Bị can Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát, bị can Lê Quang Bình cùng đồng phạm có hành vi đưa hối lộ, lợi dụng các mối quan hệ cá nhân cũng như lợi ích vật chất tác động đến các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang và các cơ quan để được cấp phép thăm dò, khai thác cát không đúng quy định.

Theo cáo trạng, sau khi được Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo, Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí đã quan tâm tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò và khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá để có nguồn cát phục vụ công trình trọng điểm tại An Giang.

Quá trình làm thủ tục cấp phép cho Công ty Trung Hậu 68, Trần Anh Thư đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí cấp phép thăm dò, khai thác theo yêu cầu của Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cho dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với nội dung xin cấp phép ban đầu; điều chỉnh trữ lượng cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác tăng lên thành 740.000 m³, trong đó có 240.000 m³ cung cấp cho tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Kết quả điều tra xác định, xuyên suốt quá trình Công ty Trung Hậu 68 được Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cấp phép, thăm dò, khai thác và nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa tiền cho Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí.

Cụ thể, Trần Anh Thư nhận số tiền 961,62 triệu đồng. Trong đó, Bình chỉ đạo Lê Quang Vinh (anh trai của Bình) chi số tiền 761,62 triệu đồng để sửa nhà của vợ chồng Trần Anh Thư tại quận 7, TP.HCM trong năm 2021. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 và năm 2023, Lê Quang Bình đến phòng làm việc của Trần Anh Thư để biếu quà Tết 100 triệu đồng/lần.

Đối với Nguyễn Việt Trí, bị can 12 lần nhận tiền từ Lê Quang Bình (gồm 1,8 tỷ đồng và 30.000 USD). Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường còn 4 lần nhận tổng 500 triệu đồng từ Võ Truyền Thống, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68; hai lần nhận tổng 300 triệu đồng của Lê Trọng Hải, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68; hai lần nhận tổng 300 triệu đồng từ Nguyễn Tấn Lịnh, cựu Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68.

Quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí khắc phục hơn 3 tỷ đồng.