Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự

(VTC News) -

Chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thông tin về việc thi hành án dân sự của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Theo bà Hoa, đến nay ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

Vừa qua Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận cho ông Trịnh Văn Quyết đối với thi hành án các khoản tiền liên quan bản án có hiệu lực trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Bà Trần Thị Phương Hoa trả lời câu hỏi báo chí.

Bà Hoa cho hay, trước đó cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội nhận được đơn yêu cầu về các khoản thi hành án chủ động từ phía ông Quyết.

Căn cứ Điều 53 Luật Thi hành án dân sự, đơn vị này đã cấp giấy xác nhận cho ông Quyết với các khoản chủ động thi hành án này.

Đối với khoản tiền bồi thường mà ông Quyết đã nộp đủ là hơn 1.780 tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại, lực lượng Thi hành án dân sự Hà Nội đang tiếp tục chi trả cho những người có đơn đề nghị thi hành án.

Về việc xét giảm án cho cựu Chủ tịch FLC, bà Hoa nhấn mạnh đơn vị của Bộ Tư pháp không phụ trách nội dung này. Song nếu đối chiếu với các quy định của pháp luật, có hai nội dung có thể được xét giảm án, gồm thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự và theo được đặc xá theo Luật Đặc xá.

Trong đó, điều kiện để được xét đặc xá là đã chấp hành xong các yêu cầu về thi hành án dân sự. Theo hồ sơ, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng và nộp khoản liên đới án phí dân sự sơ thẩm hơn 1,4 tỷ đồng.

Ông Quyết cũng tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng và được cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự dựa trên cơ sở đơn đề nghị của ông Quyết và gia đình.