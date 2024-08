Cựu Chấp hành viên Cục THADS tỉnh An Giang lãnh 8 năm tù

(VTC News) -

Ngày 20/8, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bi (SN 1969, cựu Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, trú phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang) 8 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Bi tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bi nguyên là Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang, được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 64/2022/DS-ST ngày 18/12/2022 của TAND tỉnh An Giang.

Bản án buộc bà Nguyễn Thị Ựng phải trả cho ông Nguyên Văn Tâm và bà Lê Thị Nhị số tiền trên 958 triệu đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bi đã thu đủ số tiền trên của bà Ựng và viết biên lai thu tiền.

Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt số tiền để sử dụng cá nhân, Bi thông báo với bộ phận kế toán cơ quan hủy biên lai thu tiền thi hành án do viết nhầm biên lai và Bi không nộp lại số tiền trên cho Thủ quỹ của Cục THADS tỉnh An Giang, không thông báo cho ông Tâm, bà Nhị.

Số tiền chiếm đoạt, Bi sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi sự việc bị phát hiện, Bi đã giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để chi trả cho ông Tâm, bà Nhị.

Đến ngày 22/2/2024, Bi bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố để điều tra.