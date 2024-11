Cứu 3 người trong một gia đình bị đuối nước ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 21/11, Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin trên.

Cả gia đình ông Thảo được ứng cứu kịp thời. (Ảnh: C.A)

Theo Công an huyện Quảng Điền, tối 20/11, ông Văn Đình Thảo (54 tuổi, trú TP Huế) cùng vợ và con trên đường từ xã Quảng Vinh trở về nhà thì không may ngã xuống nước ở khu vực đường nội đồng, đoạn gần trụ sở Công an huyện Quảng Điền.

Nghe tiếng kêu cứu của gia đình ông Thảo, Công an huyện Quảng Điền đã huy động lực lượng đến hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Sau hơn 30 phút triển khai cứu hộ, lực lượng Công an huyện Quảng Điền cùng người dân đã ứng cứu kịp thời cả gia đình ông Thảo.

Gia đình ông Thảo sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền để cấp cứu, hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định.

Được biết, cách đây gần 1 tháng, một nữ du khách bị sóng cuốn trôi trên biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã may mắn được cứu sống.

Cụ thể, chiều 26/10, 6 du khách gồm 2 nam, 4 nữ tự lấy 2 chiếc sup, 1 áo phao để trước Villa Windy đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m - khu vực biển không được phép hoạt động sup.

Đến 18h10 cùng ngày, các du khách trên bị gió lớn và dòng nước chảy cuốn ra xa bờ nên đã gọi cho chủ villa đưa xuồng ra cứu hộ và cứu được 3 nữ du khách.

3 du khách còn lại gồm 1 du khách nữ và 2 nam bị trôi trên biển. Đến 19h, du khách nam là anh Ngô Xuân Hùng (26 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) bơi được vào bờ, cách vị trí bị nạn khoảng 1km.

2 du khách mất tích được xác định là anh Cẩn Hoàng Minh và Nguyễn Ngọc Kim Thi.

Khoảng 7h40 ngày 27/10, lực lượng biên phòng đã tìm thấy chị Nguyễn Ngọc Kim Thi vẫn còn sống. Sau đó, chị Thi được đưa đến Trung tâm dân quân y huyện đảo Phú Quý chăm sóc y tế và sức khỏe đã ổn định.