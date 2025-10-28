Cuộc sống tuổi U60 của Vũ Hà trước khi hầu toà vì tội đánh bạc

(VTC News) -

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Một trong số đó có bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà). Theo cáo trạng, ngày 18/5/2024, nam ca sĩ đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng). Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, từ lúc xuất hiện đến khi ngồi vào hàng ghế bị cáo đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Ca sĩ Vũ Hà ra hầu toà trong vì tội đánh bạc.

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà) sinh năm 1971, quê Ninh Bình. Sở hữu giọng hát đặc trưng, anh từng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hồi thập niên 2000, nhất là khán giả miền Tây.

Nam ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thơ kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say...

Cũng chính dòng nhạc sôi động này giúp Vũ Hà đến gần với khán giả. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, nam ca sĩ tiết lộ rằng ở thời kỳ đỉnh cao, anh từng đi hát tỉnh và đắt show tới mức chạy 3 điểm diễn trong môt đêm, trở về nhà khi đã gần 2h sáng.

Sau nhiều năm làm nghề, Vũ Hà vẫn giữ được độ nổi tiếng dù không ra sản phẩm mới nào. Nhờ độ nổi tiếng của những bài hát cũ, anh vẫn là gương mặt quen thuộc trong nhiều đêm diễn lớn nhỏ.

Khoảng những năm 2003-2006, Vũ Hà từng gây tranh cãi vì phong cách biểu diễn khác biệt, kỳ quái, bị một số khán giả chế giễu. Ngoài ra, khán giả cũng thường nhớ tới anh cùng những lần phát ngôn gây sốc.

Vũ Hà vẫn giữ được độ nổi tiếng suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Vũ Hà còn nổi tiếng với cuộc hôn nhân với người vợ hơn 13 tuổi. Năm 2013, Vũ Hà lần đầu công khai cuộc hôn nhân với bà xã Huyền Vân. Thời điểm đó, anh và vợ có hơn 20 năm bên nhau. Bạn đời của Vũ Hà sinh năm 1958, là người gốc Huế, từng hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ của đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam (Đà Nẵng).

Nam ca sĩ từng cho biết tình cảm của anh và vợ bắt đầu từ tình đồng nghiệp, sau đó thân thiết, cảm mến nhau rồi nên duyên.

Tính đến nay, ca sĩ Vũ Hà và bà xã Huyền Vân đã có hơn 30 năm bên nhau. Dù không có con với nhau, nhưng cặp đôi vẫn gắn kết.

Vài năm trở lại đây, ca sĩ Vũ Hà thỉnh thoảng đưa vợ đi dự các sự kiện giải trí phù hợp và thoải mái khoe hình kỉ niệm của cả hai lên mạng xã hội. Thời gian qua, Vũ Hà cũng ít đi hát hơn mà chủ yếu làm các video hài hước trên mạng xã hội.

Vũ Hà và vợ bên nhau hơn 30 năm, không có con chung.

Bà xã của Vũ Hà từng có ý định cưới vợ cho chồng để anh được làm cha. Tuy nhiên, nam ca sĩ cương quyết nói không với quyết định này của bà xã. Cả hai sau đó đã quyết định nhận một người cháu bên nhà vợ làm con nuôi. Năm 2021, nam ca sĩ báo tin vui được lên chức ông nội ở tuổi 50 khi vợ chồng con trai nuôi có em bé.