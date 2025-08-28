Cuộc sống sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (Miss Audition 2006) cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép.

Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Ngọc Anh thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Cô hiện sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Ngoài kinh doanh, cô còn là người mẫu ảnh, KOL trên mạng xã hội.

Ở tuổi 37, Ngọc Anh có cuộc sống giàu sang.

Cô hiện sở hữu Instagram cá nhân với hơn 71 nghìn người theo dõi, Facebook với hơn 100 nghìn Follower.

Theo dõi trang cá nhân của người đẹp, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì cô có cuộc sống rất tự do, thoải mái. Cựu hot girl thường xuyên vi vu khắp nơi, nghỉ dưỡng ở những resort sang chảnh, thưởng thức những món ăn ngon và lưu lại những khoảnh khắc rạng rỡ.

Người đẹp thường khoe ảnh trong những chuyến du lịch từ Á sang Âu.

Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1988, được biết đến khi chiến thắng cuộc thi Miss Audition 2006. Sau cuộc thi, cô trở thành hot girl được yêu mến, là gương mặt đại diện cho các tờ báo, tạp chí tuổi teen lúc bấy giờ.

Ngọc Anh bất ngờ lên xe hoa khi mới 19 tuổi. Kể từ khi "theo chồng bỏ cuộc chơi", Ngọc Anh dần rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Cũng từ đây, thông tin về cô trở nên hiếm hoi dần.

Nguyễn Ngọc Anh từng là một hot girl có tiếng.

Năm 2019, Ngọc Anh cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân nuôi 2 con. Cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau một thời gian dài trục trặc. Từ đó đến nay, cô hoạt động nhiều hơn trên mạng xã hội, công khai có mối quan hệ mới nhưng vẫn giấu mặt người yêu.

Trong vài năm qua, Ngọc Anh cũng từng vướng vào những tin đồn tiêu cực, song cô chọn cách ở ẩn, im lặng.