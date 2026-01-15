Cuộc sống hiện tại của tài tử mệnh danh 'vua quảng cáo' một thời giờ ra sao?

(VTC News) -

Diễn viên Trương Minh Cường sinh năm 1978, từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là Gió nghịch mùa. Với ngoại hình điển trai, góc cạnh, có nét giống tài tử Hàn Quốc, anh từng được khán giả ưu ái gọi là “Jang Dong Gun phiên bản Việt”.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực phim ảnh, Trương Minh Cường còn được mệnh danh là “vua quảng cáo” một thời. Có giai đoạn, chỉ trong 15 phút khung giờ vàng, khán giả có thể bắt gặp anh xuất hiện liên tiếp trong nhiều TVC của các nhãn hàng lớn. Cát-sê quảng cáo của nam diễn viên khi ấy được cho là thuộc hàng cao nhất, có thời điểm lên tới hơn một tỷ đồng cho vài chục giây xuất hiện.

Thế nhưng, ở thời điểm được cho là đỉnh cao sự nghiệp, Trương Minh Cường quyết định tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Năm 2009, Trương Minh Cường kết hôn cùng một doanh nhân rồi sang Mỹ định cư.

Quyết định này, theo anh, là sự đánh đổi có chủ đích để ưu tiên cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó không trọn vẹn. Tháng 10/2021, Trương Minh Cường xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

“Tôi hy vọng những gì tôi làm có thể tạo ra được kỳ tích. Nhưng nói thật, tôi cũng buồn. Tôi vẫn hay nói mình sang Mỹ vì gia đình, nhưng rồi gia đình không còn nữa. Khi quyết định đi, tôi đã chấp nhận từ bỏ điện ảnh, từ bỏ đam mê để sang Mỹ vì gia đình”, Trương Minh Cường chia sẻ.

Theo Trương Minh Cường, việc sang Mỹ là lựa chọn buộc anh phải đánh đổi nhiều thứ. Khi những điều từng kỳ vọng không còn, anh không ít lần tự hỏi ý nghĩa của việc tiếp tục ở lại.

Giai đoạn khó khăn nhất với nam diễn viên là khi mất gia đình và phải chia tay con gái. Anh thừa nhận đã có lúc rơi xuống mức rất thấp về tinh thần: “Đó là quãng thời gian tôi rơi vào trạng thái rất khó để vượt qua. Tôi nghĩ có lúc tôi ở trong giai đoạn mà dường như chỉ muốn buông bỏ, bỏ bê chính mình. Tôi không chấp nhận bản thân mình”.

Nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận từng có thời gian rơi vào khủng hoảng tinh thần nặng nề. Anh chia sẻ bản thân từng chìm trong những khoảng tối kéo dài, để rồi khi nghe những câu chuyện về nghệ sĩ ở Hàn Quốc hay Trung Quốc chọn cách sống cực đoan, anh hiểu rằng con người đôi khi có thể bị dồn đến ranh giới rất mong manh.

Theo Trương Minh Cường, điều khó khăn nhất trong giai đoạn ấy là tự chữa lành và học cách chấp nhận chính mình. Anh từng tự hỏi, khi đánh mất quá nhiều thứ, làm sao để hàn gắn những tổn thương, tìm lại bản thân và đủ sức bước tiếp trên con đường phía trước.

Anh nhìn nhận đó là hành trình không dễ và không phải ai cũng vượt qua được. Nhưng nam tài tử tự kéo mình ra khỏi giai đoạn ấy và bắt đầu lại.

Sau khi vượt qua cú sốc, anh lựa chọn tập trung vào hiện tại, coi quá khứ như điều không thể thay đổi. Trương Minh Cường cho biết hiện vẫn giữ liên lạc với các con và vợ cũ, song tôn trọng sự riêng tư của gia đình. Mục tiêu lớn nhất của anh lúc này là ổn định công việc, sống tích cực và trở thành chỗ dựa tinh thần để các con cảm thấy tự hào.

Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, Trương Minh Cường trở về Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu. Năm 2023, nam diễn viên đóng Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Bộ phim giúp nam diễn viên tìm lại cảm giác đứng trước máy quay và kết nối lại với khán giả trong nước.

Tiếp đó, anh đảm nhận vai trùm xã hội đen trong Chiến Nam: Ve sầu thoát xác. Đây là vai diễn đa nhân cách, nặng về tâm lý lẫn hành động, buộc Trương Minh Cường phải tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm dù không xuất thân từ dòng phim hành động.

Trong quá trình quay, anh không ít lần bị chấn thương: “Vai diễn này rất nặng về hành động. Tôi cũng không có nhiều thời gian để tập luyện cùng cascadeur. Trong quá trình quay, tôi bị thương khá nhiều, gãy tay, mặt mày trầy xước. Có cảnh tôi phải bay thẳng vào kính, và bay trực tiếp, máy quay phải bắt nguyên cả khuôn mặt nên không thể giấu được”. Sau cú ngã, mặt anh bị trầy xước, chảy máu nhưng nam diễn viên vẫn quyết định tự thực hiện cảnh quay.

Ở tuổi không còn trẻ và sau hơn 15 năm rời xa thị trường phim Việt, Trương Minh Cường thừa nhận việc trở lại là thử thách lớn. Môi trường làm phim đã thay đổi, diễn viên trẻ xuất hiện ngày càng nhiều và cạnh tranh khốc liệt. Tuy vậy, nam diễn viên cho rằng đam mê điện ảnh vẫn là điều lớn nhất thôi thúc anh quay về. Với anh, đây không chỉ là sự trở lại với nghề, mà là cơ hội cuối cùng để sống trọn vẹn với lựa chọn của mình.