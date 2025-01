Cuộc sống của Quán quân Vietnam Idol 2023 sau hơn 1 năm đăng quang

(VTC News) -

Trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023, Hà An Huy là cái tên được khán giả trẻ yêu mến. Nam ca sỹ sinh năm 2002 sở hữu vẻ ngoài thư sinh, gương mặt điển trai cuốn hút này đang là sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng của Trường Đại học Thăng Long.

Hà An Huy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà ngoại anh là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương. Mẹ là nghệ sỹ chèo Minh Phương, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bé, Hà An Huy đã theo mẹ đi biểu diễn nên được truyền lửa đam mê nghệ thuật.

Mặc dù lớn lên trong một gia đình có truyền thống về chèo, Hà An Huy lại chọn cho mình một con đường riêng, đó là âm nhạc hiện đại. Anh tham gia nhiều cuộc thi ca hát và đều đạt những thành tích đáng kể.

Cái tên Hà An Huy được nhiều người biết đến khi trở thành Quán quân chương trình Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, những ca khúc do anh sáng tác được đánh giá là "đời và sâu sắc".

Đăng quang Vietnam Idol 2023, Hà An Huy được yêu mến nhiều hơn. Giữa năm 2024, anh càng được khán giả quan tâm khi tham gia vào show hẹn hò Đảo thiên đường. Phải dừng chân khi chưa tìm được một nửa phù hợp song nam ca sỹ vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt.

Âm nhạc của Hà An Huy được đánh giá là đa dạng và giàu cảm xúc. Anh có thể hát được nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ ballad nhẹ nhàng đến những ca khúc sôi động.

Bước đệm từ Vietnam Idol giúp Hà An Huy đắt show diễn. Anh xuất hiện trong nhiều đêm nhạc, phòng trà. Tuy nhiên nam ca sỹ không ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong hơn 1 năm qua.

Nói về điều này, Hà An Huy tâm sự, anh chưa bao giờ vội vàng về con đường âm nhạc của mình. "Im ắng một năm qua, tôi không muốn làm gì quá liều lĩnh, vội vàng. Tôi cần quãng thời gian để suy nghĩ xem mình là ai, mình đang thuộc về đâu, màu sắc âm nhạc của mình thế nào... Và trong một năm qua, tôi đã phân loại được bây giờ tôi sẽ có cá tính thế nào, khai thác nó ra làm sao".

Nhắc về những danh hiệu bản thân đạt được, Hà An Huy nói: "Tôi không công nhận bản thân mình là xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, tôi nghĩ mình cần phải có nhiều hơn nữa để xứng đáng với từ quán quân đấy. Việc cầm trên tay cúp chiến thắng nhưng chưa có khí chất khiến tôi rụt rè và quãng thời gian đó tôi tìm hiểu bản thân mình, cũng như tìm hiểu về thiên nhiên cây cối, sàng lọc lại những gì bản thân yêu mến, đam mê thực sự".

Trong quãng thời gian loay hoay tìm kiếm điều bản thân yêu thích, Hà An Huy may mắn có gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp bên cạnh, trong đó có mẹ là nghệ sỹ chèo Minh Phương.

Hà An Huy trưởng thành sau hơn 1 năm đăng quang.

Sau hơn 1 năm, Quán quân Vietnam Idol 2023 vừa cho ra mắt EP (đĩa mở rộng) đầu tay mang tên "‘N|" với 7 ca khúc tâm đắc.

Về lý do đặt cái tên khá lạ, Hà An Huy giải thích: “Đây là logo mà tôi đảo ngược lại từ từ IN. IN trong tiếng Anh vừa có nghĩa là ‘chào đón’ hoặc ‘trong’. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi muốn chào đón mọi người đến với thế giới âm nhạc đặc biệt trong sản phẩm lần này.

Dấu gạch nhỏ mở đầu tượng trưng cho một cánh cửa, không có vật nào để đóng lại. Còn chữ N là tóm tắt cho EP lần này. Những đường nét lên xuống của chữ N cũng chính là sự ẩn dụ cho các giai đoạn lên xuống trong sự nghiệp âm nhạc của tôi.

Ví dụ như giai đoạn 2022 là nét đi lên khi tôi đăng quang Big Song Big Deal, sau đó là nét đi xuống vì tôi loay hoay trong sự nghiệp. Đến năm 2023, tôi thăng hoa tại Vietnam Idol thì cái nét nó lại đi lên. Còn dấu gạch cuối, nó như là bức tường ngăn cách, được xem như là điểm cuối, là căn phòng riêng cho sản phẩm lần này”.

Sản phẩm gồm các ca khúc I miss you, Vắng em, Sieulieuphieu, Anhuyungdung, Pingpong, Ngã hai đường, Follow up. Trong đó, I miss you và Vắng em từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Còn Follow up cũng được khán giả yêu thích khi trở thành ca khúc chủ đề cho chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2024.

Nam ca sỹ nói, 7 ca khúc là 7 trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới mẻ của bản thân anh. Hiện tại, anh nhận ra được bản thân đang muốn gì và đây là thời điểm thích hợp để cho khán giả câu trả lời về sự im ắng của Hà An Huy.

Ra mắt sản phẩm âm nhạc để trả ơn những người yêu mến mình đã chờ đợi quá lâu, anh không đặt nặng vấn đề thành tích. Quan điểm làm nghề của Hà An Huy là luôn ung dung, tự tại trong âm nhạc.

Về định hướng trong tương lai, Hà An Huy cho biết anh muốn phát triển song hành ở cả mảng nghệ sỹ biểu diễn và sáng tác: “Tôi cũng từng đặt ra cho mình câu hỏi mình sẽ thành công ở mảng nào, và tôi nghĩ đó là một thử thách thú vị. Về trình diễn, nó nằm ở nhiều khía cạnh như nhảy, chơi nhạc..., là điều mà tôi rất muốn làm. Và tuyệt vời hơn khi có thể tự trình diễn trên những ca khúc của chính mình”.