Cuộc sống của Như Vân thay đổi ra sao sau khi đăng quang Miss Global 2025?

(VTC News) -

Sau khi đăng quang Miss Global 2025, cuộc sống của Nguyến Đình Như Vân nhiều thay đổi. Nàng hậu trở nên bận rộn hơn khi liên tục nhận được lời mời ngồi ghế giám khảo các cuộc thi nhan sắc, tham gia vào nhiều sự kiện đẳng cấp.

Như Vân xuất hiện liên tục tại các sự kiện sau khi đăng quang.

Suốt 2 tháng qua, Như Vân tâm sự thời gian qua lịch trình của cô rất bận rộn. Với cương vị của hoa hậu quốc tế, Như Vân thường xuyên phải đi lại giữa Thái Lan và Việt Nam để đảm bảo công việc. Người đẹp cùng với ban tổ chức Miss Global quảng bá hình ảnh, cuộc thi đến khán giả.

Thông qua hành trình của mình, Như Vân hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Người đẹp 9X chia sẻ trên cương vị Miss Global 2025, cô mong muốn thực hiện các dự án hỗ trợ những bà mẹ đơn thân tại Việt Nam và trên thế giới.

Xuất hiện tại IPSN 2025 Ceremony - sự kiện đánh dấu màn hợp tác chiến lược giữa tổ chức IPSN (International Professional Standards Network) Hàn Quốc và thương hiệu chăm sóc tóc, Như Vân tiếp tục gây chú ý với sắc vóc gợi cảm.

Nàng hậu 34 tuổi lựa chọn váy ôm tôn đường cong, vai trần cùng vòng một quyến rũ. Bộ đầm ôm sát, pha trộn chất liệu xuyên thấu và tạo điểm nhấn bằng kỹ thuật đính kết, họa tiết 3D độc đáo.

Sắc vóc gợi cảm của Như Vân.

Bên cạnh Như Vân, thảm đỏ còn quy tụ nhiều mỹ nhân gợi cảm như Á hậu Dương Yến Ngọc, Miss Global Vietnam 2025 - Kiều Thị Thúy Hằng, Á hậu Nguyễn Quỳnh Anh... Trên thảm đỏ, các người đẹp đọ sắc bằng gu thời trang cá tính.

Á hậu Quỳnh Anh (trái) cùng Miss Global Vietnam 2025 Thúy Hằng diện phong cách thanh lịch.

Dàn người đẹp xuất hiện với phong cách ấn tượng.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê Lâm Đồng. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,74m và hình thể nóng bỏng 90-63-91cm. Là người mẫu chuyên nghiệp, cô được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” cho các show diễn.

Trước khi đăng quang Miss Global 2025, Như Vân giành Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô cũng từng là huấn luyện viên của The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024.

Theo Như Vân, thành tích hoa hậu chỉ mới là bước khởi đầu. Với sự nỗ lực của mình, cô hy vọng có thể tạo ra những giá trị tích cực trong tương lai.