Cuộc sống của diễn viên Thiên An sau 4 năm thành mẹ đơn thân

(VTC News) -

Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương, nổi lên khi đóng chính trong các MV triệu view của bộ đôi ca sỹ Jack và K-ICM như Sóng gió, Bạc phận... Loạt sản phẩm này cũng kết duyên cho cô và Jack. Năm 2021, người đẹp công khai việc sinh con gái cho Jack, đồng thời tố nam ca sỹ bội bạc. Scandal này gây ầm ĩ làng giải trí Việt thời điểm đó.

Cuộc sống của Thiên An được quan tâm sau sóng gió tình cảm với Jack.

Suốt 4 năm qua, Thiên An tập trung phát triển sự nghiệp, một mình nuôi con. Cô hoạt động trong showbiz trong vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân…

Năm 2024, Thiên An có một cơ hội lớn khi đảm nhận vai chính - Mỹ Kim trong phim điện ảnh kinh dị Linh Miêu - Quỷ nhập tràng của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa. Thiên Ân để lại ấn tượng khá tốt với khán giả dù là đây là vai chính điện ảnh đầu tiên.

Thiên An để lại ấn tượng tốt với vai chính điện ảnh đầu tay.

Thiên An cho biết Mỹ Kim là vai diễn khá thử thách và cho cô nhiều trải nghiệm, cảm xúc. Nhận xét về Thiên An, nghệ sỹ Hồng Đào, diễn viên phim Linh Miêu - Quỷ nhập tràng, nói rằng cô thông minh, chịu khó và có quyết tâm rất cao.

Trong một tháng ở Huế quay phim, người đẹp 9X nhờ người nhà chăm sóc con gái. Những lúc nhớ con quá, Thiên An đã đặt vé máy bay, đón con đến phim trường 1 tuần với mình.

Thiên An cố gắng kiếm tiền nuôi dạy con gái nhỏ.

So với 4 năm trước, sự nghiệp của Thiên An phát triển hơn rất nhiều. Cô khá đắt show và cũng sở hữu người hâm mộ đông đảo. Ngoài đóng phim, Thiên An còn nhận nhiều lời mời đóng MV, làm mẫu quảng cáo, được các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm săn đón. Cô cũng thử sức với công việc livestream bán hàng.

Thiên An từng tâm sự, cô phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ. Công việc diễn xuất không chỉ giúp cô sống với đam mê mà còn mang lại nguồn thu ổn định để chăm lo cho con gái nhỏ.

Thiên An ngày càng gợi cảm.

Trên trang cá nhân, Thiên An thường chia sẻ những thông điệp tích cực, vui vẻ. Khi rảnh rỗi, cô dành thời gian đi chơi, du lịch cùng con. Cô cũng chăm chút vẻ ngoài hơn, thường xuyên tập yoga, pilates để giữ gìn sắc vóc.

Chính điều này giúp Thiên An ngày càng cuốn hút, không chỉ gợi cảm, xinh đẹp mà còn tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ. Cô cũng cho thấy sự nâng cấp về phong cách thời trang.

Người đẹp dành thời gian chăm sóc bản thân.

Năm qua, Thiên An nhận bằng tốt nghiệp đại học sau thời gian trì hoãn. Thời gian tới, cô cũng sẽ hoàn thành khóa học ngắn hạn về kỹ thuật diễn xuất. Nỗ lực học hành, người đẹp mong có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thiên An tốt nghiệp đại học sau thời gian bảo lưu.

Ở tuổi 27, Thiên An hài lòng thấy mình có thể cân bằng thời gian dành cho công việc và con gái. Sau thăng trầm quá khứ, cô biết cách trân trọng bản thân, tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé đời thường.

Người đẹp không còn nhắc đến những ồn ào cũ, thậm chí từ chối trả lời những câu hỏi về đời tư, tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.

Thiên An hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Tôi tận hưởng, hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa có thể nỗ lực cho sự nghiệp và cũng có gia đình ở bên, mọi thứ rất hài hòa. Tôi cũng biết yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc cho ngoại hình nên được dạo gần đây khán giả khen xinh đẹp hơn", diễn viên sinh năm 1998 tâm sự.