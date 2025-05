Cuộc sống của cặp diễn viên 'Dòng máu anh hùng' sau gần 2 thập kỷ

Dòng máu anh hùng là bộ phim điện ảnh hành động võ thuật Việt Nam ra mắt năm 2007. Tác phẩm lấy bối cảnh Việt Nam thập niên 1920, về cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp của các nghĩa quân tự phát.

Thúy (Ngô Thanh Vân) là con gái của một thủ lĩnh nghĩa quân, bị đội quân kẻ thù bắt giữ. Sy (Dustin Nguyễn) - tay sĩ quan làm việc cho Pháp hạ lệnh Cường (Johnny Trí Nguyễn) giả vờ giúp Thúy chạy trốn, từ đó tận dụng tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân. Trong khi đối mặt nhiều tình huống nguy hiểm, Cường và Thúy dần nảy sinh tình cảm.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong phim "Dòng máu anh hùng".

Mới đây, diễn viên Johnny Trí Nguyễn thông báo tuyển biên kịch cho phim Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau. Gần 20 năm ra mắt, bộ phim vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sự lôi cuốn trong những pha hành động và diễn xuất của dàn diễn viên.

Sau gần 2 thập kỷ kể từ khi cùng tỏa sáng trong bộ phim hành động Dòng máu anh hùng, cuộc sống và sự nghiệp của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn đã có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Sau thành công của Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân tiếp tục khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Việt với vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Cô tham gia nhiều dự án quốc tế như Star Wars: The Last Jedi, Crouching Tiger, Bright và The Old Guard.

Đặc biệt, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính đã đạt thành công vang dội, được phát hành trên Netflix và nhận nhiều lời khen ngợi. Hai Phượng đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Sắp tới, Ngô Thanh Vân góp mặt trong phim bộ phim hành động The Old Guard 2, đóng chung với nhiều ngôi sao như Charlize Theron, Kiki Layne, Uma Thurman...

Ngô Thanh Vân từng vướng tin đồn tình cảm với Johnny Trí Nguyễn, tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm và chỉ coi nhau là bạn bè thân thiết.

Năm 2022, Ngô Thanh Vân kết hôn với Huy Trần, kém cô 11 tuổi. Ông xã của Ngô Thanh Vân là Việt kiều Đức, CEO của công ty may mặc và là sở hữu một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1, TP.HCM. Cặp đôi lộ tín hiệu hẹn hò từ năm 2020 nhưng không công khai với công chúng chuyện tình cảm.

Hôn nhân của nữ diễn viên và ông xã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng nhờ sự chân thành và tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Ngô Thanh Vân mang thai con đầu lòng sau 3 năm kết hôn với ông xã Huy Trần.

Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân giảm bớt công việc sản xuất - đạo diễn phim, lui về chăm sóc tổ ấm mới. Năm 2024, hai vợ chồng mở tiệm mỳ chay tại TP.HCM. Ngô Thanh Vân đồng hành với chồng, giúp ông xã quán xuyến cửa tiệm, tiếp khách.

Từ khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và ông xã cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình dị với những bữa ăn ấm cúng, những chuyến du lịch nước ngoài hoặc cùng nhau tới phòng tập gym, tham gia các hoạt động thể thao. Ngô Thanh Vân từng tâm sự, ở bên cạnh ông xã Huy Trần, cô cảm thấy hạnh phúc vì được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Mới đây, Ngô Thanh Vân thông báo đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46. Người đẹp cho biết vợ chồng cô bước vào một hành trình ý nghĩa - nơi cả hai học cách thấu hiểu, sẻ chia, cùng nhau trưởng thành. Ngô Thanh Vân cho biết cô khao khát có con ngay sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, cô từng rơi vào bế tắc khi cố gắng thử nhiều phương pháp và thất bại. Sau thời gian dài mong chờ, tin vui đã đến với vợ chồng Ngô Thanh Vân trước thềm Giáng sinh năm ngoái. Cả hai xúc động khi lần đầu được nghe tim thai, đếm từng ngày con chào đời.

Sau Dòng máu anh hùng, Johnny Trí Nguyễn tiếp tục tham gia một số bộ phim như Bẫy rồng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Tèo em và Fan cuồng. Anh cũng tham gia các phim Hollywood với vai phụ như Da 5 Bloods và The Continental: From the World of John Wick.

Tuy nhiên, anh dần rút lui khỏi giới giải trí, chọn lối sống trầm lặng, tập trung vào việc giảng dạy võ thuật tại võ đường Liên Phong do anh sáng lập ở TP.HCM. Tại đây, anh dành phần lớn thời gian để giảng dạy võ thuật, huấn luyện các võ sĩ MMA, và sống theo nhịp điệu chậm rãi, đơn giản.

Johnny Trí Nguyễn chọn lối sống trầm lặng, tập trung vào việc giảng dạy võ thuật tại võ đường Liên Phong.

Nam diễn viên chia sẻ trong khoảng thời gian "ở ẩn", anh vẫn viết kịch bản, phát triển các ý tưởng điện ảnh theo phong cách riêng. Những dự án anh ấp ủ có tính cá nhân cao, thiên về yếu tố lịch sử, hành động và chiều sâu tâm lý.

Về đời tư, Johnny Trí Nguyễn công khai mối quan hệ với bạn gái Nhung Kate vào năm 2013. Họ quen nhau khi Nhung Kate tham gia casting cho một dự án phim do công ty của Johnny Trí Nguyễn tổ chức. Cặp đôi giữ mối quan hệ kín tiếng trước khán giả và truyền thông, ít khi đăng ảnh chụp chung, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện giải trí.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate chia tay sau hơn 10 năm bên nhau.

Nhung Kate hỗ trợ Johnny Trí Nguyễn trong việc điều hành võ đường Liên Phong. Cô từng tham gia nhiều phim như Bà nội không thích ăn pizza, Bí mật tam giác vàng, Đoạt hồn, Bụi đời Chợ Lớn và Siêu trộm.

Mới đây, Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate xác nhận chia tay từ năm 2024 và không còn liên lạc với nhau thời gian qua. Johnny Trí Nguyễn nói anh và bạn gái không có mâu thuẫn, chỉ do hết cảm xúc nên quyết định đường ai nấy đi. Về phần Nhung Kate, cô cho biết "đã bước tiếp", không còn quan tâm đến chuyện cũ