Cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu, chiếm lĩnh thị trường tỷ đô

(VTC News) -

Trung tâm dữ liệu chính là “xương sống” để lưu trữ, xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh từ Chính phủ điện tử, Fintech, thương mại điện tử…Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều trung tâm dữ liệu đã được xây dựng để phục vụ công cuộc chuyển đổi số của Chính phủ và người dân.

TP.HCM có thêm trung tâm dữ liệu quy mô hơn 10.000 m² tại Khu công nghệ cao. (Ảnh: Đại Việt)

Ngày 20/8, Tập đoàn FPT khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02 tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Đây là trung tâm dữ liệu có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam với 8 tầng cao, diện tích sử dụng lên tới 10.000 m2. Sức chứa lên tới 3.600 racks (tủ chứa các thiết bị công nghệ).

Trung tâm này cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành ổn định. Đây là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics cùng các dự án chuyển đổi số quốc gia - nơi đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin không được phép ngừng trệ dù chỉ trong vài giây.

Tính đến nay, FPT sở hữu 4 trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội và TP.HCM bao gồm: FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02, FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM0 với tổng diện tích hơn 17.000m² và sức chứa hơn 7.000 racks.

Ông Trần Hải Dương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Telecom International cho biết, Trung tâm Dữ liệu FPT Fornix HCM02 sẽ đóng vai trò là hạ tầng trọng yếu phục vụ các nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây và Chuyển đổi số. Trung tâm dữ liệu mới của FPT sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của Đông Nam Á vào năm 2030.

Theo ông Dương, thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu. Khi chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu ngày càng tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của làn sóng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là AI tạo sinh (Generative AI).

“Sự phát triển của các mô hình tính toán hiệu suất cao, tiêu tốn nhiều năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu mở rộng hạ tầng dữ liệu trên toàn cầu”, ông Dương nói.

Cũng theo Chủ tịch của FPT Telecom International, trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược của quốc gia, việc đầu tư hạ tầng lưu trữ nội địa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền số. Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng số, FPT cam kết đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn, góp phần bảo vệ an ninh mạng và thông tin quốc gia.

Các trung tâm dữ liệu chính là “xương sống” để lưu trữ, xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ. (Ảnh: Đại Việt)

Ngoài FPT, một “ông lớn” khác trong ngành công nghệ cũng đang tích cực xây dựng các trung tâm dữ liệu đó là Viettel.

Viettel đang xây dựng trung tâm dữ liệu rộng gần 40.000 m2 tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP.HCM. Dự án này có quy mô siêu lớn, tương đương các trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới với công suất hơn 100 MW, cho phép lắp đặt khoảng 10.000 racks. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý I/2026, toàn bộ dự án sẽ hoàn tất trước năm 2030. Hiện Viettel đã vận hành 15 trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

VNPT cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi đang vận hành 8 trung tâm dữ liệu tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trung tâm dữ liệu lớn nhất của VNPT nằm tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội với quy mô 2.000 racks.

Thống kê của Data Center Map cho thấy, Việt Nam đang có khoảng 29 trung tâm dữ liệu. Sở dĩ các trung tâm dữ liệu liên tục được xây dựng ở Việt Nam vì nhu cầu dữ liệu và chuyển đổi số bùng nổ. Các trung tâm dữ liệu có thị trường tăng trưởng nhanh, lợi thế cạnh tranh dài hạn và thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn từ nước ngoài.

Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, Amazon, Alibaba...cũng đã có kế hoạch kinh doanh tại thị trường Việt Nam vì mức tăng trưởng 2 con số của thị trường trung tâm dữ liệu trong những năm qua.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam năm 2025 ước đạt gần 525 MW, dự kiến chạm mốc hơn 950 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm.

Còn theo báo cáo của ResearchAndMarkets, thị trường trung tâm dữ liệu của Việt Nam dự kiến đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng kép khoảng 10–12%/năm. Đây là cơ hội lớn cho những doanh nghiệp biết tận dụng cơ hội và đón đầu xu thế.

Các chuyên gia công nghệ tại TP.HCM đánh giá, trung tâm dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia. Việc đặt trung tâm dữ liệu trong nước giúp đảm bảo an ninh mạng, tuân thủ quy định về lưu trữ dữ liệu công dân. Đây là yếu tố chiến lược để bảo vệ dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, các công nghệ lõi như AI, Big Data, IoT, Cloud... đều cần nền tảng tính toán mạnh mẽ từ trung tâm dữ liệu. Nếu không có trung tâm dữ liệu, các phần mềm quản lý đô thị, bảo hiểm, y tế hay cả ChatGPT tiếng Việt cũng không thể phát triển.

Cũng theo các chuyên gia, doanh thu của các trung tâm dữ liệu đến từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Điển hình như các cơ quan của Chính phủ, bộ ngành, địa phương hay các ngân hàng, công ty chứng khoán, Fintech, sàn thương mại điện tử, startup công nghệ. Nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp đối với trung tâm dữ liệu là rất lớn.