Cuộc đời như phim của 'nữ hoàng cảnh nóng' vừa công khai bạn trai ở tuổi 49

(VTC News) -

Nữ diễn viên Kiều Trinh gây chú ý khi vừa chia sẻ hình ảnh ôm một người đàn ông từ phía sau, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cùng với hình ảnh này, diễn viên sinh năm 1976 viết: “Sau lưng anh, em giấu lời chưa nói. Giấu nụ cười hạnh phúc tận trong em”.

Kiều Trinh khoe hạnh phúc mới ở tuổi 49.

Đồng thời "nữ hoàng cảnh nóng" cũng gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp khi cô công khai bạn trai sau nhiều năm làm mẹ đơn thân.

“Trân trọng cảm ơn tất cả sự quan tâm, những lời chúc của cả nhà. Út chỉ mong được bình yên bên người yêu thương”, chị viết thêm.

Dưới phần bình luận, khi có người đề nghị nữ diễn viên công khai danh tính người yêu, Kiều Trinh nhẹ nhàng trả lời: “Thôi, giữ riêng tư, bình yên em yêu ơi”.

Kiều Trinh sinh năm 1976, được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" khi nổi tiếng với loạt phim nhiều cảnh nóng táo bạo như Mùa len trâu, Rừng đen, Bi ơi, đừng sợ… Chị từng trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân của 3 người con.

Kiều Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng".

Ít ai ngờ, phía sau nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh, Kiều Trinh lại có cuộc sống đa đoan, trắc trở ngoài đời. Chị kết hôn lần đầu năm 18 tuổi khi còn là công nhân may với người đàn ông nghèo. Sau 5 năm, hôn nhân tan vỡ. Kiều Trinh chọn làm mẹ đơn thân suốt 8 năm trước khi đến với người đàn ông thứ 2.

Ở cuộc tình này, chị sinh được một cậu con trai. Những năm tháng bên cạnh người đàn ông này, Kiều Trinh từng nói như "sống trong địa ngục". Chị bị bạo hành tới mức rạn hộp sọ, mất trí nhớ tạm thời.

Nữ diễn viên vẫn chịu đựng vì không muốn con trai chịu cảnh gia đình chia ly như con gái đầu tiên. Tuy nhiên đến khi bị chấn thương đầu, phải khâu 8 mũi, chị mới quyết định dứt ra khỏi cuộc tình này.

"Tôi xem phim thế nào thì cuộc đời tôi y như vậy. Tôi không ngờ mọi thứ trên phim lại giống với cuộc đời của mình.

Mỗi ngày tôi phải chạy trốn, phải giữ bình tĩnh để đối phó, làm sao giữ an toàn cho mình, cho các con và gia đình của mình, vì tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tới thời điểm này, may mắn vẫn an lành, bình an và vui vẻ", nữ diễn viên tâm sự.

Kết thúc hai mối tình không trọn vẹn, trong khi vẫn đang loay hoay xác định mối quan hệ với người đàn ông thứ 3, bất ngờ Kiều Trinh nhận tin mang thai ở tuổi 40. Dù hoàn cảnh lúc ấy khó đón nhận nhưng chị vẫn quyết định giữ em bé và xem con là món quà được ban tặng. Chị tiếp tục cuộc sống làm mẹ đơn thân một lần nữa.

Kiều Trinh bên 3 người con.

Kiều Trinh từng nói chị không phải là người đào hoa hay lăng nhăng. Trong chuyện tình cảm, chị có cách nhìn chín chắn và sâu sắc. Khi kết thúc một cuộc tình, Kiều Trinh không vội đến với người khác. Chị dành thời gian để quên người cũ và tìm hiểu thật kỹ cho một mối quan hệ mới. Với chị, phải xác định có thể “đi đường dài” mới chấp nhận tiến tới.

Trải qua nhiều cay đắng trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên sinh năm 1976 tiếp tục mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới. Nhiều người mong Kiều Trinh sẽ có được bình yên trọn vẹn sau những sóng gió cuộc đời.