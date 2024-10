Cung điện Kỳ sắc bốn mùa - bệ phóng mới cho du lịch Móng Cái  

(VTC News) -

Đại tiện ích có 1-0-2 tại thành phố biên mậu

Đáp lại sự chờ mong của nhiều nhà đầu tư, ngày 19/10, Cung điện Kỳ sắc bốn mùa - tổ hợp chăm sóc sức khoẻ tắm khoáng, vui chơi giải trí và ẩm thực lớn nhất miền Bắc được Vingroup chính thức khởi công xây dựng tại phân khu Zen Harmony, Vinhomes Golden Avenue.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Vingroup trong hành trình kiến tạo điểm đến quốc tế mới tại TP Móng Cái, đồng thời khai mở tiềm năng kinh doanh cho ngành du lịch, dịch vụ của địa phương với lợi thế kế cận thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Lễ động thổ Tổ hợp chăm sóc sức khoẻ tắm khoáng, vui chơi giải trí và ẩm thực lớn nhất miền Bắc tại Vinhomes Golden Avenue.

Công trình quy mô do Vingroup đầu tư được xem như siêu tiện ích du lịch, mang lại những trải nghiệm độc đáo và dịch vụ cao cấp chưa từng có tại thành phố vùng biên.

Đáng chú ý, tổ hợp này được quản lý vận hành bởi Vinpearl - thương hiệu sở hữu, vận hành chuỗi khách sạn - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó là sự đồng hành của Vinhomes, Vincom Retail, Vinmec, VuiVuiLand, StaynFun, giúp hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Vingroup tại đô thị ở hiện đại bậc nhất Móng Cái.

“Tổ hợp này khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ là một cú hích lớn cho ngành du lịch của Móng Cái cũng như mang lại cho khu đô thị Vinhomes Golden Avenue sức sống mới. Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đồ sộ của Vingroup tại đây cũng giúp khách hàng và nhà đầu tư có cơ hội an cư lạc nghiệp, vận hành dòng tiền an toàn trong thời điểm hiện tại và hưởng lợi từ sự tăng trưởng đột biến trong tương lai”, ông Phạm Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Four Home Group, chia sẻ tại sự kiện Lễ động thổ Tổ hợp.

Cung điện Kỳ sắc bốn mùa gia tăng sức hút cho Vinhomes Golden Avenue nhờ mô hình độc đáo.

Anh Lê Minh Nhật (Trần Phú, TP Móng Cái), một nhà đầu tư lâu năm có mặt tại sự kiện cũng đánh giá cao cơ hội đầu tư tại phân khu Zen Harmony khi có thêm “siêu mảnh ghép” - Cung điện Kỳ sắc bốn mùa.

“Đây là điểm khởi phát cho wellness travel, mảnh ghép đang cần được đẩy mạnh của ngành du lịch Móng Cái, đồng thời cũng là thế mạnh để cạnh tranh với Đông Hưng - điểm đến quen thuộc của khách du lịch ở bên kia biên giới. Do đó, khi hoàn thành, Tổ hợp này sẽ giúp gia tăng giá trị của Vinhomes Golden Avenue trong cả lĩnh vực an cư và kinh doanh”, anh Nhật nhận định.

Khai phá tiềm năng kinh doanh

Cung điện Kỳ sắc bốn mùa - tổ hợp chăm sóc sức khoẻ tắm khoáng, vui chơi giải trí và ẩm thực lớn nhất miền Bắc được xây dựng với quy mô diện tích sàn lên tới 40.000m2, theo lối kiến trúc cung điện châu Âu nguy nga và lộng lẫy. Đây sẽ là mũi nhọn để phát triển sản phẩm du lịch sức khỏe, làm đẹp đang trở thành xu hướng của thế giới, giúp TP Móng Cái trở thành điểm đến sôi động và hấp dẫn suốt 365 ngày trong năm.

Tổ hợp này được kiến tạo với 4 mảnh ghép quan trọng, đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau của du khách. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt nhất là không gian công cộng và tổ chức sự kiện trong nhà với thiết kế mái kính lớn tới 4.600m2 và hệ thống LED hiện đại. Đây cũng là điểm giao lưu, kết nối của những đoàn khách lớn với những hoạt động đặc sắc diễn ra quanh năm.

Thiết kế mái kính và hệ thống LED hiện đại tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho Cung điện Kỳ sắc bốn mùa.

Mảnh ghép tiếp theo lần đầu xuất hiện tại Móng Cái là Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ tắm khoáng với các dịch vụ tắm khoáng nóng cao cấp, kết hợp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp áp dụng công nghệ cao đến từ các sản phẩm dược mỹ phẩm tế bào gốc của Vinmec.

Bên cạnh đó, Tổ hợp cũng sở hữu một khu vui chơi giải trí trong nhà của VuiVuiLand, giúp du khách có thể yên tâm gửi gắm con trẻ trong lúc làm đẹp và thư giãn.

Sau những giờ trị liệu và chăm sóc sức khỏe đầy sảng khoái, du khách có thể làm ấm bụng với những bữa tiệc tinh hoa ẩm thực Việt Nam tại Nhà hàng 5 sao có công suất phục vụ lên đến 1.000 khách/ngày.

Cùng với đó, hệ thống shophouse thương mại trải khắp Tổ hợp với nhiều mặt hàng độc đáo, đa dạng sẽ đáp ứng cho mọi nhu cầu mua sắm, trải nghiệm và khám phá của hàng triệu lượt khách đổ về đây mỗi năm.

Cung điện Kỳ sắc bốn mùa đánh dấu sự khởi đầu của mô hình du lịch sức khỏe còn khá mới mẻ tại TP Móng Cái.

Với những mảnh ghép hấp dẫn, Tổ hợp độc đáo mà Vingroup mới khởi công không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh hiếm có nhằm khai thác tối đa dòng du khách dồi dào trong và ngoài nước, mà còn tạo nên những tiện ích sống đẳng cấp cho cư dân Vinhomes Golden Avenue và người dân trong khu vực.

Kết hợp với hệ thống công viên chuyên đề đa dạng trải khắp khu đô thị, giá trị an cư cũng như đầu tư của Vinhomes Golden Avenue đều được nâng lên một tầm cao mới.