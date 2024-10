CumarGold Mama - lợi sữa dạng nang mềm tiện lợi, hấp thu nhanh

(VTC News) -

Ưu điểm của lợi sữa bào chế dạng viên nang mềm

Hiện tại, thị trường Việt Nam rất đa dạng các loại lợi sữa với đầy đủ dạng bào chế như cốm, bột, nang cứng, cao lá, trà thảo mộc, trà túi lọc, sữa… Mỗi loại sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, nang mềm vẫn là dạng bào chế cao cấp hàng đầu và nhận được đánh giá cao bởi nhiều ưu điểm vượt trội.

Dễ nuốt

Viên nang mềm có hình dạng trơn tru và mềm mại, không gây khó nuốt hay cảm giác ngậy khi uống. Đặc biệt với lợi sữa ở dạng nang mềm như CumarGold Mama, các mẹ không cảm nhận vị đắng hay các mùi khó chịu của thảo dược như khi dùng dạng cốm, bột, sữa, trà,... từ đó hạn chế cảm giác bị ức chế hoặc sợ uống.

Hấp thu nhanh

Hỗn hợp bên trong nang mềm thường ở dạng hỗn dịch hoặc dung dịch. Vỏ nang làm bằng gelatin tan nhanh trong dịch vị và giải phóng hoạt chất ngay sau đó. Đặc biệt, dạng nang mềm giúp giải phóng hoạt chất đồng đều và liên tục hơn các dạng khác.

Đáng chú ý, lợi sữa CumarGold Mama còn ứng dụng đồng thời 2 công nghệ - chuẩn hóa thảo dược và nano micelles. Các công nghệ này góp phần nâng độ hấp thu của sản phẩm lên gấp nhiều lần so với thông thường, từ đó rút ngắn thời gian cảm nhận hiệu quả lợi sữa cho các mẹ.

Bảo quản được các hoạt chất nhạy cảm

Các hoạt chất trong CumarGold Mama được bảo quản tốt hơn ở dạng nang mềm.

Bên cạnh các tinh chất thảo dược cần được bảo quản kỹ càng, thành phần của lợi sữa CumarGold Mama còn có các vitamin có lợi cho phụ nữ sau sinh.

Đây là các hoạt chất nhạy cảm có thể bị mất đi hoặc giảm hiệu quả do các yếu tố nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, oxy hóa do tiếp xúc với không khí nếu bào chế ở dạng cốm, bột, sữa, nang cứng. Do đó, dạng nang mềm là lựa chọn tối ưu nhất.

Độ chính xác cao về liều lượng và thành phần

Lợi sữa dạng nang mềm CumarGold Mama được sản xuất theo quy trình khép kín và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo độ chính xác cao về liều lượng và thành phần của sản phẩm.

Sử dụng tiện lợi

Với lợi sữa bào chế ở dạng nang mềm như CumarGold Mama, người dùng không cần phải đun sắc nhiều thời gian như thảo dược truyền thống, không cần pha chế mất công như các loại cốm, sữa, trà.

Đặc biệt, các mẹ cũng không cần phải uống sản phẩm trước mỗi cữ hút hay nhiều lần trong ngày mà chỉ cần dùng 2-3 viên CumarGold Mamma duy nhất 1 lần vào buổi sáng hoặc trưa là đủ. Điều này giúp các mẹ tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí cũng như dễ dàng sử dụng sản phẩm ở bất cứ đâu.

Mỗi ngày chỉ cần uống 2-3 viên nang mềm lợi sữa CumarGold Mama.

CumarGold Mama - lợi sữa dạng nang mềm có công dụng nổi bật

Thực tế trên thị trường còn khá hiếm sản phẩm lợi sữa bào chế viên nang mềm như CumarGold Mama. Đây là dạng bào chế cao cấp, cần áp dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất khép kín.

Do đó, những chế phẩm như vậy sẽ được sản xuất ở các cơ sở uy tín, trang bị máy móc tân tiến, khó làm giả làm nhái. Điều này cũng phần này lý giải tại sao sản phẩm lại nhận được sự đánh giá cao và tin tưởng sử dụng của nhiều bà mẹ đang cho con bú như vậy.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt để CumarGold Mama chiếm được lòng tin của người dùng vẫn nằm ở cơ chế lợi sữa khoa học cùng công dụng nổi bật.

CumarGold Mama ứng dụng cơ chế lợi sữa bằng cách cân bằng hoocmon, trong đó hoạt động chủ chốt là giải phóng prolactin và oxytocin đảm nhận nhiệm vụ kích thích sản xuất sữa. Đồng thời, CumarGold Mama đẩy mạnh việc phục hồi sức khỏe sau sinh, giảm mệt mỏi, bổ huyết để từ đó hỗ trợ loại bỏ các nguyên nhân sâu xa gây ít sữa, mất sữa, tắc tia sữa.

Cơ chế lợi sữa khoa học của sản phẩm.

Đặc biệt, sản phẩm sử dụng bộ 13 thảo dược và vitamin lợi sữa và kích sữa hàng đầu như đinh lăng, chè vằng, bồ công anh, thông thảo… Bên cạnh khả năng tăng số lượng sữa theo cơ chế giải phóng hoocmon, các thảo dược này còn có khả năng hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động tổng hợp protein vào sữa, từ đó giúp sữa mẹ giàu dưỡng chất hơn.

Nhờ ứng dụng cơ chế toàn diện nêu trên, CumarGold Mama mang lại cho các mẹ một giải pháp chăm sóc toàn diện sau khi sinh và cho con bú. Không chỉ giúp chị em tăng đồng thời cả số lượng và chất lượng sữa, sản phẩm còn giúp hỗ trợ phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh mệt mỏi, mất máu nhiều.

CumarGold Mama đã được Bộ Y tế cấp phép số 4808/2023/ĐKSP và được phân phối bởi CVI Pharma - Đơn vị có uy tín 11 năm trên thị trường dược phẩm với các thương hiệu danh tiếng như Kem em bé Kutieskin, Bộ chăm sóc da mụn Decumar.

Sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng tại gian hàng Shopee Mall “CumarGold chính hãng”.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem thêm tại website www.cumargoldmama.vn

Tổng đài tư vấn: 1800.1796

*Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.